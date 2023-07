L’Ajuntament d’Alzira organitza diverses activitats per als xiquets amb motiu de les festes de Sant Bernat

Com tots els anys per a les festes de Sant Bernat l’Ajuntament d’Alzira organitza diferents activitats per a tots els públics.

En concret per als xiquets s’han organitzat activitats amb jocs i pintacares al parc Pere Crespí, i hui per la vesprada es faran a la Plaça Major.

I demà divendres, també a la plaça major, els xiquets tenen també una cita ineludible a les set amb el Musical infantil Snowman. Però també hi ha gent que reclama que s’haurien de ficar activitats i jocs per als xiquets més xicotets, així com organitzar-ne més durant tota la setmana.

Aquestes activitats no seran les úniques. Des d’ahir dimecres que sona la música al recinte firal per les nits. I també podrem gaudir d’espectacles molt variats a diferents punts de la localitat, a banda del recinte firal, com la plaça major i el parc Pere crespí.

Això sí, la novetat d’aquest any és que el tradicional castell que es disparava a la plaça de la Generalitat vindrà acompanyat. Com a novetat es dispararà, de forma simultània, un castell des de la Plaça Generalitat, la Plaça del Regne i el Parc Pere Crespí.