L’Ajuntament d’Alzira rebutja la proposta de l’agent urbanitzador del Torretxó per superar els 8 milions d’euros

L’Ajuntament d’Alzira ha anunciat que no adjudicarà el PAI del sector Torretxó Baix a l’únic agent urbanitzador que va presentar una proposta.

El principal motiu d’aquesta decisió és el cost que suposaria per a les arques municipals, fixat en 8,5 milions d’euros segons diversos informes.

L’empresa demanava a l’Ajuntament que assumira les obres vials, que ascendeixen a 2’3 milions, i el 41% dels costos de l’urbanització. Així mateix, obligava el consistori a quedar-se amb tot el sòl residencial.

L’Ajuntament d’Alzira va demanar un informe econòmic a una consultora especialitzada, que va resultar desfavorable. Així mateix, l’informe jurídic va determinar que era oportú rebutjar la proposta per ser inviable i incomplir les bases de programació.

Des de l’àrea d’Urbanisme s’ha recalcat que únicament es rebutja la proposta, però que el consistori continua treballant en vies alternatives, viables i sostenibles, de desenvolupar la zona. Cal recordar que al Torretxó baix està projectada una illa de 300 vivendes socials bioclimàtiques guanyadores del projecte Europan i que gran part dels terrenys cedits són dotacionals i, per tant, destinats a cobrir les necessitats d’habitatge, educatives, sanitàries o esportives de la població.

Així, l’Ajuntament continua buscant altres fórmules que no l’obliguen a adquirir tot el sòl residencial, com el pagament en “espècie”, és a dir, a canvi de parcel·les municipals, o l’adquisició de només una part del sòl per a realitzar la primera fase del projecte Europan.

Pel que fa a la creixent demanda d’habitatges a Alzira, l’alcalde Alfons Domínguez ha assenyalat que el consistori ha mantés reunions amb la SAREB i amb Generalitat per ampliar el parc de vivenda social.