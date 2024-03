Es recomana reservar l’accés a la Murta amb cita prèvia per a evitar les aglomeracions.

L’Ajuntament reforça la vigilància i l’accés als espais naturals i apel·la a un comportament cívic i responsable.

La Regidoria de Medi Ambient i Transició Ecològica de l’Ajuntament d’Alzira està ultimant els preparatius per a gestionar la gran afluència de visitants. Que s’espera que arriben als diferents espais naturals del municipi. Durant el període de Setmana Santa i Pasqua, en els quals porta treballant en els últims anys per a augmentar l’oferta d’oci i turisme de la Capital de la Comarca.

A més del paratge natural municipal de La Murta i La Casella, els visitants podran gaudir d’altres espais representatius del patrimoni històric i paisatgístic d’Alzira.

Les opcions inclouen entre altres, la via verda Carcaixent-Alzira-La Barraca d’Aigües Vives. Tant com activitat de passeig a peu com per a fer una ruta amb bicicleta. Una altra alternativa és la Muntanyeta de Sant Salvador i el seu bosc mediterrani o l’Anell Verd al tram urbà del Xúquer amb la seua agradable xopera a la vora del riu. Al costat de les zones verdes del Parc dels Furs o del Mirador del Xúquer.

Control d’aforament de visites

En dates de major afluència, com és el cas dels pròxims dies, cal recordar que per a visitar la Murta hi ha control d’aforament de visites. Amb l’objectiu de preservar la natura i no fer-la malbé amb les aglomeracions. És per això que es recomana reservar l’entrada a l’apartat cita prèvia de la web municipal www.alzira.es.

Per a poder gestionar esta major afluència, des de l’Ajuntament d’Alzira s’incrementarà l’assignació de personal per a mantindre l’orde del trànsit i les normes de visita. Així, es recorda que no està permés aparcar en els camins públics d’accés al Paratge natural. Per raons de seguretat i que s’han de respectar-se els senyals i els punts delimitats per a estacionar, i seguir els consells del personal d’informació existent en cada espai.

A banda de reforçar la vigilància, el comportament cívic responsable de les persones amb l’adopció dels següents consells, és fonamental per tal d’assegurar una estança segura. Agradable i respectuosa amb el medi ambient. Evitar tirar coets en entorn forestal, no tirar deixalles a la muntanya, dur sempre els gossos nugats. No banyar-se a les basses, no volar drons al paratge. Evitar entrar al bosc sense seguir els senders senyalitzats, són algunes de les normes que cal tindre en compte.

L’Alcalde d’Alzira, Alfons Domínguez, demana als visitants dels espais naturals que gaudisquen de les festes amb precaució. Seguint estes pautes i que comuniquen qualsevol incidència detectada al Centre d’Emergències a través del telèfon 112.