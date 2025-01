L’Ajuntament de Benifaió i l’IVACE milloren diversos trams vials del polígon Industrial Font de Mussa

L’Ajuntament de Benifaió ha finalitzat el projecte d’execució del seu programa de millora de zones vials del polígon Industrial Font de Mussa.

Amb la repavimentació del nou asfaltat i nova pintura viària en els carrers Escopalls i un tram de Campellos d’aquest transitat polígon industrial, s’ha millorat un important tram vial empresarial amb una inversió total de 138.158,41 euros, dels quals 57.078,27 euros estan subvencionats per l’IVACE (Programa d’Infraestructures de Parcs Empresarials 2024) i la resta, un total de 81.080,13 euros, formen part de la inversió del consistori dins del seu pressupost municipal, ha detallat l’alcaldessa de Benifaió, Marta Ortiz.

Concretament, en aquest projecte s’ha dut a terme:

La renovació de la xarxa d’aigua potable en els encreuaments entre els carrers Els Escopalls i Campellos, amb l’objectiu principal de reduir les fuites d’aigua en la xarxa de distribució per a millorar el rendiment hidràulic de la xarxa, reduir costos de manteniment i evitar interrupcions en el servei per a realitzar reparacions.

La millora de zones verdes mitjançant el desbrossament i la retirada de restes vegetals existents, el subministrament i col·locació de gespa artificial, bordura perimetral i lletres amb la inscripció “P.I Font de Mussa”.

La millora viària, concretament el reasfaltat del carrer Els Escopalls i un tram del carrer Campellos, tal com es detalla en el projecte d’execució.

Ortiz destaca que amb aquesta àmplia millora “es deixa constància de l’aposta per l’entramat empresarial per part de la corporació. Hem realitzat inversions necessàries recents i encara tenim treball per davant.”