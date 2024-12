L’Ajuntament de Benifaió inicia la millora de trams viaris del polígon Industrial Font de Mussa

L’Ajuntament de Benifaió continua amb l’execució del seu programa de millora de les zones viàries del polígon Industrial Font de Mussa.

Les actuacions actuals se centren en la repavimentació amb nou asfaltat i nova pintura viària a les carrers Escopalls i el tram de Campellos d’aquest polígon industrial tan transitat.

Les obres tenen un cost total de 138.158,41 euros, dels quals 57.078,27 euros estan subvencionats per IVACE (Programa d’Infraestructures de Parcs Empresarials 2024), mentre que la resta, 81.080,13 euros, són part de la inversió del consistori dins del seu pressupost municipal.

L’alcaldessa Marta Ortiz ha destacat que aquest projecte forma part de la seva iniciativa per seguir millorant els polígons industrials, en aquest cas amb un nou asfaltat per a una millor circulació. Ortiz ha afegit que aquesta actuació és una clara mostra de l’aposta de la corporació pel teixit empresarial i que, tot i les inversions realitzades, encara queda feina per fer.