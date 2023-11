L’Ajuntament de Benifaió millora més de 7.000 m2 de vials urbans

L’Ajuntament de Benifaió ha posat en marxa les obres de reasfaltat de diversos vials del municipi millorant així la via pública i, per tant, la seguretat viària tant de vianants com de vehicles

Un projecte de millora que implica diferents carrers del municipi i que requerien actuació, com ara, carrers Furs, Mistralenc, San Joaquín, Tenorio, Sant Pere a més de la plaça de l’Estació, en total “més de 7.000 m2 d’asfaltat en aquests punts del cas urbà de Benifaió que repercutirà en una millora per als veïns i les veïnes del nostre poble, tant en la conducció com en una major seguretat per als vianants” assenyala l’alcaldessa Marta Ortiz.

El consistori inverteix així prop de 100.000 € en aquest projecte urbanístic. L’alcaldessa matisa que amb aquesta actuació “conclourem el 2023 amb una important millora de vials urbans i el nostre propòsit per al 2024 és continuar millorant en aquest sentit com per exemple amb les actuacions de remodelació que executarem al carrer trullas i al carrer drassanes entre altres”.