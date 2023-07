Un bon valencià troba qualsevol excusa per a reunir-se i fer comboi. En Beniparrell són les festes de la Verge del Carme que, tot i que no és la patrona, és l’excusa perfecta per a reunir-se tots junts i fer un dinar. Per això, des de l’Ajuntament de la localitat de l’horta sud organitzen el dinar en honor, també, dels pensionistes i jubilats.

A aquest dinar s’espera l’assistència de, sinó tots els jubilats del poble, la seua gran majoria. I, abans de dinar, l’alcalde de Beniparrell, Boro Masaroca, ha volgut commemorar a aquelles persones que ja no poden assistir amb un minut de silenci. Així que ja ho saben, en Beniparrell organitzen un gran nombre de diferents activitats i dinars durant tot l’any i aquest dinar és un gran exemple.