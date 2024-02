L’àrea de Cultura ha invertit més de 38.000 euros en la seua adquisició

El regidor de Cultura, Borja Marí, ha rebut l’equip directiu de les entitats musicals per a mostrar-los els nous instruments

L’Ajuntament de Carlet ha realitzat una inversió significativa per a l’adquisició de nou instruments musicals. Per un valor total de 38.344,00 euros destinats a facilitar les actuacions que es realitzen a l’interior del Teatre Giner.

Entre els utensilis de percussió comprats pel consistori es troben quatre timbals Adams de la sèrie Symphonic American. Un bombo de concert Adams BDV 40/22, un vibràfon de concert Adams, un xilòfon Adams XS2HA40. Una bateria Gretsch Drums Catalina Maple de 7 peces i plats suspesos, tots equipats amb fundes protectores per a garantir el seu manteniment adequat.

Esta nova adquisició no sols beneficiarà les bandes musicals locals, com la Unió Musical i L’Artística de Carlet. Sinó que també estarà disponible per al seu ús per part del Conservatori Perfecto García Chornet durant les seues actuacions a l’interior del Teatre Giner.

“La iniciativa reduirà els costos materials, tècnics i humans associats al transport d’instruments des de les instal·lacions de les entitats musicals fins al teatre”, ha explicat el regidor de Cultura, Borja Marí, que ha rebut l’equip directiu de les dos bandes musicals i el director del conservatori municipal en el Teatre Giner.

“Esta inversió reflectix la voluntat contínua de l’Ajuntament de Carlet amb el desenvolupament cultural, enriquint i enfortint el teixit musical de la nostra ciutat”, ha indicat l’alcaldessa de Carlet, Laura Sáez.