L’edifici data de finals de segle XIX i és considerat Bé de Rellevància Local

El projecte de rehabilitació d’El Siglo està pressupostat en 4.185.000 €

L’Ajuntament de Carlet aprovà ahir per unanimitat en sessió plenària el projecte de rehabilitació i l’inici de la licitació de les obres per a rehabilitar el Teatre El Siglo. Amb la finalitat de posar de nou en ús este edifici emblemàtic per a la ciutat de Carlet.

El projecte aprovat ahir és fruit d’un concurs d’idees amb intervenció d’un jurat.

Actualment, l’edifici necessita una intervenció integral que permeta la recuperació del teatre, així com la seua posada en valor i, també, i del seu entorn. Ja en 2011 es va realitzar una primera intervenció inicial en la coberta per a frenar el deteriorament.

El pressupost base de licitació del projecte ascendix a 4.185.000 €, i estarà finançat parcialment per la Conselleria de Presidència. Previst en els pressupostos de la Generalitat Valenciana per l’import de 2.200.000 €. El contracte s’adjudicarà per procediment obert en el qual tota empresa interessada podrà presentar una proposta.

El Teatre El Siglo data, aproximadament, de l’any 1880 i està inclòs com a Bé de Rellevància Local en el Catàleg de béns i espais protegits de Carlet amb grau de protecció integral. Pel seu interés tipològic i el seu valor dins de la trama urbana del municipi.

Es preveu que en el termini d’uns mesos es puguen adjudicar les obres. Abans de la seua adjudicació, l’Ajuntament vol realitzar en el mateix teatre una presentació amb els panells del projecte. Perquè els veïns el puguen conéixer de primera mà i visiten este emblemàtic edifici que porta tancat des de fa dècades.

“Des de l’Ajuntament de Carlet pretenem, al mateix temps que es recupera un edifici d’especial valor històric, artístic, monumental i sentimental, diversificar l’oferta cultural i musical de la ciutat”, ha declarat l’alcaldessa de Carlet, Laura Sáez.