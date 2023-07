Per tal de finançar part de les despeses que genera iniciar un negoci, l’Ajuntament de Carlet ha assignat 40.000€ per ajudar els emprenedors. Aquestes ajudes es poden demanar des d’octubre del 2022 fins el proper 30 de setembre de 2023. Una de les condicions bàsiques és estar a l’atur.

El regidor de comerç i d’àrea d’emprenedoria i ocupació ens explica que la seua idea és donar-li continuïtat al pla d’ocupació municipal. Apostant pels nous autònoms i xicotets empresaris, per tal de donar-li, també, vida al poble i al comerç local.

D’altra banda estan estudiant altres línies d’actuació per tal de moure el comerç local, com per exemple, els bons de comerç, els quals són una iniciativa compartida per diverses corporacions locals.