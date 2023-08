L’Ajuntament de Catarroja Activa el Pla de Neteja d’Embornals per Prevenir Inundacions

Una Mesura Preventiva davant les Aigües Torrencials

Avingudes Principals de Catarroja, les Primeres en Beneficiar-se de les Actuacions

Davant la necessitat de garantir la seguretat i el benestar dels seus ciutadans, l’Ajuntament de Catarroja ha engegat un ambiciós pla de neteja d’embornals. Aquesta mesura té com a finalitat principal filtrar l’aigua procedent de les pluges, amb el propòsit d’evitar les possibles inundacions que poden ser un greu perill per a la població.

Gràcies a aquest sistema de filtratge, i sumat als altres components amb els quals compta, s’aconsegueix controlar els fluxos d’aigües torrencials. A més de prevenir les inundacions, també minimitza els seus perills associats, com poden ser accidents de trànsit o problemes d’infraestructura urbana.

Les primeres actuacions són ja visibles en algunes de les avingudes més importants de la localitat. L’Ajuntament de Catarroja ha prioritzat les intervencions a l’Avinguda de Múrcia, l’Avinguda de la Generalitat Valenciana i a l’Avinguda de la Diputació. No obstant això, es preveu que en els pròxims mesos es puguen ampliar les zones d’actuació, donant resposta així a les necessitats de tota la ciutat.

Amb iniciatives com aquesta, l’Ajuntament reafirma el seu compromís amb la ciutadania, treballant activament per millorar la qualitat de vida dels seus habitants i preparar la ciutat davant d’esdeveniments meteorològics adversos. La prevenció i l’acció anticipada són clau per assegurar el benestar i la seguretat dels ciutadans de Catarroja.