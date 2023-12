L’Ajuntament de Catarroja celebrarà al 2024 l’any Estellés 

La regidoria de Cultura de Catarroja ha anunciat la seua adhesió a la campanya “Cent Estellés”

El 4 de setembre de 2024 farà 100 anys que va nàixer a Burjassot Vicent Andrés Estellés, el poeta del poble valencià.

Una data molt important per a la cultura i la societat valencianes. Que corre el perill de passar desapercebuda davant la falta d’interés de l’actual govern valencià.

Eixe és el motiu pel que una sèrie d’entitats culturals han decidit impulsar la coordinadora Pro-Fundació Estellés. Que promourà que institucions, associacions i societat civil s’adherisquen a una campanya que té com a objectiu reivindicar la figura i els versos d’Estellés.

“Estellés és el nostre poeta, l’autor que millor ha sabut contar allò que som, i una figura importantíssima de la cultura del segle XX. Per això hem volgut sumar-nos a esta iniciativa que ens sembla absolutament necessària” ha explicat Dolors Gimeno, regidora de Cultura de l’Ajuntament de Catarroja.

El fill del forner, com a vegades es definia Estellés, va dedicar gran part de la seua activitat literaria a posar en valor el territori valencià. Les serres i els pobles, i a descriure d’una forma única la manera de ser i estar al món dels valencians i les valencianes.

El recorregut d’Estellés pel País València no va faltar Catarroja

En el recorregut d’Estellés pel País València no va faltar Catarroja. L’autor va dedicar al municipi un poema que malgrat no ser molt conegut fou recitat al Sopar Estellés d’enguany. És precissament esta activitat, que fou recuperada al 2021. Una mostra de la gran estima que catarrogins i catarrogines tenen pel poeta, tal i com explica Dolors Gimeno “Cada any participen més persones al sopar d’Estellés, veïns i veïnes del nostre poble que comparteixen sopar i versos al voltant de la figura de l’insigne poeta. Per això estem convençuts que la celebració de l’any Estellés será molt ben acollida pel veïnat”.

Des de la regidoria de Cultura s’està tancant la programació de 2024 que sumarà a les fites habituals. Festivals, la programació del TAC, els diumenges als Parcs o el suport als esdeveniments de les entitats culturals del municipi. La celebració del 40 aniversari de la revista Camacuc i el centenari d’Estellés, grans notícies. Que com reconeix Dolors Gimeno “Estem convertint a Catarroja en el referent cultural de la comarca. Portem anys treballant perquè els catarrogins i catarrogines tinguen una oferta ampla i diversa d’activitats. Ara que ja tenim consolidada una part important de la programació volem assolir nous reptes”.