La Federació Empresarial d’Hostaleria de València ha atorgat un guardó a la regidora de Turisme, Débora Marí, en reconeixement a la labor realitzada des del consistori per a reforçar l’hostaleria local



Marí: «és una satisfacció treballar braç a braç amb el sector per a continuar afrontant junts tots els reptes per al futur de l’hostaleria perquè crec en la seua capacitat per a millorar la vida de les persones i fer-les feliços»

Cullera és una ciutat que cree i que aposta fermament per un dels motors principals de la seua economia, el sector hostaler. El govern municipal liderat per l’alcalde, Jordi Mayor, treballa dia a dia per a enfortir l’economia local i un exemple d’això és el suport i la col·laboració directa amb el sector de l’hostaleria.

No cal anar-se molt lluny per a recordar els dos milions d’euros que va injectar l’ajuntament en el teixit empresarial per a fer front a la pandèmia. «El major esforç inversor en matèria d’ajudes a les empreses que mai ha fet en la seua història l’Ajuntament de Cullera», ha recordat el primer edil.

En reconeixement a aqueix esforç i compromís constant amb el sector, la Federació Empresarial d’Hostaleria de València-FEHV va fer lliurament aquest dilluns a la regidora de Turisme i Promoció Econòmica, Débora Marí, del premi Hostaleria València 2022 al Suport i Fidelitat al sector hostaler.



La FEHV fa lliurament d’aquests guardons amb l’objectiu de destacar la labor realitzada pels professionals, empreses i institucions que dignifiquen i milloren el sector hostaler de la província.



Marí ha agraït aquesta distinció fent un esment especial a l’Associació d’Hostaleria de Cullera i ha destacat a més que «és una satisfacció treballar braç a braç amb el sector per a continuar afrontant junts tots els reptes per al futur de l’hostaleria perquè crec en la seua capacitat per a millorar la vida de les persones i fer-les feliços».



Suport econòmic de dos milions d’euros: Plans Recupera’t i Resisteix



L’Ajuntament de Cullera va activar mitjançant el pla Recupera’t ajudes urgents de quasi un milió d’euros per a protegir i fer costat a aquelles petites empreses i autònoms locals que van veure afectada la seua activitat econòmica a causa de la situació extraordinària provocada pel coronavirus.



Un programa no sols de recuperació per a minimitzar l’impacte econòmic, sinó també per a donar continuïtat a l’activitat productiva local i fomentar l’ocupació i contractació de nous treballadors.



A les primeres ajudes urgents els van succeir altres subvencions que va implementar l’Ajuntament amb el Pla Resisteix, una línia d’ajudes directes per a impulsar l’economia local després del tancament forçós provocat per la crisi sanitària.

Els sectors de l’hostaleria i restauració, de l’oci nocturn, de l’allotjament, del comerç local i de les activitats artístiques, d’espectacles, esportives, d’entreteniment i turístiques de Cullera van rebre 2.000 euros per autònom i 200 euros per cada treballador, per a pal·liar els efectes econòmics derivats de les restriccions.



Menjars per a portar i bonificacions per a instal·lar terrasses



Durant el confinament, l’Ajuntament de Cullera va desenvolupar la campanya Porta’t la nostra Cuina a Casa amb un doble objectiu: posar en valor la qualitat gastronòmica de la ciutat acostant-la als domicilis i al mateix temps ajudar al sector hostaler que en en aqueixos moments estava patint de primera mà les restriccions de la COVID-19.

A més, durant el període de pandèmia s’han activat bonificacions per ocupació de la via pública per a facilitar als establiments la instal·lació de terrasses al carrer.



Creació de la marca gastronòmica: Origen Cullera, Capital Gastronòmica de l’Arròs

Malgrat els complicats moments que s’estaven vivint a causa de la pandèmia, al maig 2021 el consistori va llançar la marca Origen Cullera, Capital Gastronòmica de l’Arròs, una iniciativa per a reforçar el posicionament de la ciutat com a destí gastronòmic de qualitat amb la implicació de tot el sector de l’hostaleria sempre amb un protagonista: l’arròs i sobretot el seu origen, Cullera.

Des de la presentació de la marca, les accions i campanyes de promoció dutes a terme pel consistori a través de la Regidoria de Turisme i al costat del Club de Producto Artesanos del Arroz per a posicionar Cullera com a destí gastronòmic, no han cessat.



Aquest esforç i treball de promoció han sigut anteriorment reconeguts per la Generalitat Valenciana amb el “Premi Turisme de la Comunitat Valenciana 2021” en la categoria de “promoció i comunicació turística”.

La marca gastronòmica està dins de Saborea Espanya en l’àmbit estatal i de la xarxa Exquisit Mediterrani de la Generalitat Valenciana.

Seguint aqueix full de ruta de promoció, l’ajuntament impulsa les jornades gastronòmiques dutes a terme per Artesanos del Arroz, així com les rutes gratuïtes de productes naturals, quilòmetre zero on els visitants poden provar la cuina de la localitat i observar com treballen els artesans.

Altres accions de promoció de l’hostaleria que es posen en marxa des del consistori són la participació de Cullera en fires gastronòmiques com a Gastrònoma, a València, o Madrid Fusión en la capital, i altres trobades per a donar a conéixer els productes elaborats amb arròs tant a Espanya com en l’àmbit internacional.



Biennal Mundial de l’Arròs, el 22 i 23 d’octubre



L’última aposta del consistori arriba a Cullera els pròxims dies 22 i 23 d’octubre amb la Biennal Mundial de l’Arròs on xefs de reconegut prestigi nacional i internacional mostraran el seu art cuinant paella i oferiran showcookings i ponències entorn del producte estrela de la gastronomia local.

L’esdeveniment gastronòmic té com a objectiu valorar l’arròs i promocionar l’hostaleria local.



A més als jardins del mercat hi haurà diferents espais, entre ells: una zona de demostracions culinàries, una aula de formació i conferències, una zona de degustacions, un concurs gastronòmic i una fira de productes artesans.