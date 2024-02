L’Ajuntament de Cullera se suma al dol oficial decretat per la Generalitat Valenciana per l’incendi a València

L’Ajuntament de Cullera se suma al dol oficial decretat per la Generalitat Valenciana a tota la Comunitat Valenciana per als dies 23, 24 i 25 de febrer de 2024, com a conseqüència del virulent incendi amb víctimes mortals a dos edificis al barri de Campanar a la ciutat de València.

Amb aquest comunicat, l’Ajuntament suspén tots els actes oficials programats per a aquestos tres dies.

L’Ajuntament de Cullera vol mostrar la seua solidaritat amb la ciutat de València i amb les famílies afectades.

El consistori ha convocat també un minut de silenci a les 12.00 hores a la Casa Consistorial.