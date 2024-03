L’Ajuntament de Godella delimitarà una nova àrea de vigilància arqueològica a la Canyada de Trilles després dels últims informes

L’Ajuntament de Godella delimitarà una nova àrea de vigilància arqueològica en els sectors 31-32 Canyada de Trilles per a protegir la Torreta del Pirata. La pedrera i l’aqüeducte descobert en ocasió dels treballs d’urbanització de la zona, després de l’informe emés per la Conselleria de Cultura i Esport de la Generalitat Valenciana.

En el citat informe, els tècnics han sol·licitat que s’aporte un projecte comú de posada en valor i consolidació de la Torre del Pirata i la pedrera. Que haurà d’incloure cartells explicatius, impresos, digitals amb QR. O accés a la web del desenvolupament dels treballs arqueològics, de consolidació i el context històric i cultural. Asi mateix, s’insta a realitzar un pla de manteniment dels dos béns. Per a la seua posterior aprovació i seguiment per la unitat d’inspecció de la Conselleria.

Estes accions ja estaven previstes per a la Torreta del Pirata. En el conveni urbanístic subscrit en 2006 amb l’agent urbanitzador encara que ara s’estenen a la pedrera. Així, se sol·licitarà la col·laboració del Taller d’Història Local de Godella i es destinarà més de 48.000 euros del benefici empresarial de l’agent urbanitzador de l’actuació.

D’altra banda, respecte a les restes de l’aqüeducte apareguts durant la urbanització de la zona. La Conselleria ha aprovat la proposta presentada per a la integració de l’aqüeducte en les parcel·les privades i públiques per les quals discorre.

A més, la Conselleria posa l’accent a continuar les actuacions ja realitzades per a la recuperació, conservació i posada en valor de l’aqüeducte. Per això, el Consistori de Godella també procedirà a delimitar una nova àrea de vigilància arqueològica que coincidisca amb el possible traçat d’esta canalització i la de la Covatella de Santa Bàrbara i la seua posterior incorporació al catàleg de proteccions del Pla General d’Ordenació Urbana.