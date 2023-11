L’Ajuntament de l’Alcúdia aprova per unanimitat el projecte de digitalització per al servei d’aigua potable i clavegueram. Amb actuacions pressupostades per quasi 1.200.000 € i finançades al 100% amb ajudes.





En l’última sessió plenària, que va tindre lloc el passat 31 d’octubre, es va aprovar per unanimitat la participació de l’Ajuntament de l’Alcúdia a través de l’empresa “Aguas de Valencia, S.A. En el projecte “Proposta de digitalització per al servei d’aigua potable i clavegueram de l’Alcúdia”. Dins d’un procediment convocat pel Ministeri per a la transició ecològica i el repte demogràfic per a la concessió d’ajudes. Per a l’elaboració de projectes de millora de l’eficiència del cicle urbà de l’aigua. En el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PERTE digitalització del cicle de l’aigua).



Este projecte pretén impulsar l’ús de les noves tecnologies de la informació en el cicle integral de l’aigua per millorar la seua gestió. Augmentar l’eficiència, reduir les pèrdues en les xarxes de subministrament i avançar en el compliment dels objectius ambientals. Marcats per la planificació hidrològica i les normatives internacionals.



En concret, es plantegen al municipi actuacions per a la instal·lació d’equipament per al control de la qualitat, cabdal i pressió de l’aigua potable. La instal·lació de comptadors de telelectura, mesuraments de cabdals en pous de registre i col·lectors, monitorització de les EBARS. I de la qualitat de l’aigua residual i control de vessaments, entre altres.

Control en temps real dels cabals d’aigua potable que entra i ix de la xarxa



La implementació d’este equipament permetrà, per exemple, el control en temps real dels cabals d’aigua potable que entra i ix de la xarxa. Cosa que ajudarà a la detecció de fuites i millorarà sensiblement l’eficiència del sistema.



La sensorització de la xarxa de clavegueram dotarà a l’àrea de serveis públics d’un sistema de control automàtic del funcionament. Que a més a més ajudarà a prendre decisions en situacions de fortes pluges per minimitzar l’impacte de possibles inundacions.



Andreu Salom, alcalde de l’Alcúdia, ha explicat que “amb el pla director de les infraestructures de clavegueram i la informació que ens faciliten els nous sensors. Podem establir les mesures necessàries i més eficients per a gestionar de manera òptima situacions adverses com ara episodis de pluges d’alta intensitat”.