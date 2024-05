L’Ajuntament de l’Alcúdia en defensa de la qualitat democràtica, la memòria democràtica, el valencià a l’escola, la transparència i la independència periodística

El passat plenari celebrar el dimarts, l’Ajuntament de l’Alcúdia va aprovar una moció, presentada per Compromís per l’Alcúdia, respecte a les lleis regressives proposades pel Govern de la Generalitat, amb el vot favorable del PSPV i el vot contrari del PP.

Segons Toni Montes, portaveu de Compromís per l’Alcúdia, fa 8 anys la ciutadania valenciana es va pronunciar de forma contundent en contra de les pràctiques que havien caracteritzat la Generalitat Valenciana en els anys anteriors a 2015.

La ciutadania valenciana, farta de la manipulació informativa de Canal 9. Les retallades en educació, la regressió lingüística en l’ús i foment del valencià. Molt especialment, la corrupció sistèmica a les administracions valencianes, van propiciar un canvi polític a la Generalitat Valenciana, diputacions provincials i ajuntaments.

Fruït d’este clam popular, el govern del Botànic va aprovar una sèrie de normes destinades a recuperar la dignitat perduda. I recuperar el crèdit reputacional del País Valencià i els seus municipis. Lleis com la Llei de Plurilingüisme, la Llei de Memòria Democràtica. La Llei d’Àpunt, la Llei de Transparència, la de l’Agència Antifrau i moltes altres.

Malgrat este esforç legislatiu per part del govern del Botànic. El recentment format govern de coalició de PP i VOX ha decidit dinamitar part del cos legislatiu de la Generalitat Valenciana. Creant una nova base legislativa de permissivitat i impunitat per a les pràctiques corruptes. Que van tacar la imatge dels valencians i valencianes fins l’any 2015. Així, el Consell de la Generalitat, ha presentat cinc lleis per retornar una dècada enrere i acabar amb els avanços dels darrers anys.

Cinc lleis per a fer desaparèixer el valencià de les escoles. Afavorir l’educació privada enfront de la pública. Humiliar a les víctimes del franquisme i oblidar el passat. Manipular els continguts de la televisió pública. Donar major impunitat als polítics que cometen corrupteles i fer opaques les activitats dels dirigents polítics per que seguisquen fent negoci amb les seues empreses.

L’Ajuntament de l’Alcúdia ha aprovat instar a la Generalitat Valenciana a seguir desenvolupant la llei. Per la qual es regula i promou el plurilingüisme. En el sistema educatiu valencià i a garantir l’ensenyament en valencià i del valencià. Mitjançant l’augment progressiu dels continguts en llengua pròpia i en primera llengua estrangera. Per tal d’aconseguir el ple domini de les dos llengües oficials i una primera llengua estrangera al finalitzar l’escolarització pública.

L’Ajuntament de l’Alcúdia insta, igualment, a la Generalitat Valenciana a continuar en el desenvolupament de l’actual Llei de Memòria Democràtica. A la dignificació de les víctimes, la recuperació de cossos per que els seus familiars puguen donar digna sepultura i la memòria democràtica durant la Segona República i de la resistència democràtica durant el franquisme. Igualment a perseguir els actes d’exaltació, promoció i apologia del franquisme i el feixisme i a la dignificació i memòria de les seues víctimes.

De la mateixa manera l’Ajuntament de l’Alcúdia demana el manteniment de la Llei de creació d’À Punt en el seu redactat actual i a garantir la necessitat de majories reforçades per al control de l’ens de comunicació pública, garantint la seua independència i llibertat periodística. De la mateixa manera a seguir desenvolupant l’actual Llei de Transparència i Bon Govern de la Generalitat Valenciana, per a l’accés a la informació pública de la ciutadania i per a la garantia de pràctiques ètiques i transparents dels càrrecs públics.

Finalment la moció aprovada també demana seguir desenvolupant l’actual Llei de l’Agencia de Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció de la Comunitat Valenciana, a garantir la seua independència i mantenir la necessitat de majories reforçades per tal de nomenar els seus membres, així com continuar la persecució de les pràctiques corruptes a les administracions públiques valencianes.