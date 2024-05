La moció presentada per l’equip de govern ha comptat amb el suport del PP i l’abstenció de VOX.



L’Ajuntament de l’Eliana va celebrar en la vesprada d’ahir la seua sessió ordinària del ple.

Així, en aquesta ocasió s’han portat a debat 11 propostes de gestió municipal i altres tantes mocions. Huit de les quals les ha presentades l’equip de govern (PSPV-PSOE i Compromís per l’Eliana: Acord per Guanyar) i altres tres presentades pel PP.

En aquest sentit i dins de l’ordre del dia, ha destacat la moció presentada per l’equip de govern per a exigir a la Generalitat Valenciana que actualitze el pressupost necessari per a la remodelació i ampliació del col·legi públic El Garbí de la mateixa manera que ha d’agilitar els terminis per a fer realitat el segon IES en el municipi.

Una moció que ha tirat avant gràcies als vots a favor de PSPV-PSOE; Compromís i PP i l’abstenció VOX. “Una llàstima que no hàgem pogut aprovar per unanimitat una reclamació necessària per a la comunitat educativa del nostre poble.

Els interessos dels veïns i veïnes de l’Eliana han d’estar per damunt de qualsevol sigla política”, ha explicat l’alcalde de l’Eliana, Salva Torrent.

Durant la sessió també ha tirat avant una moció presentada per l’equip de govern per a la protecció de l’habitatge. PSPV-PSOE i Compromís han votat a favor d’una proposta que cerca adherir-se al conveni marc subscrit per la Federació Valenciana de Municipis i Províncies (FVMP) i la Generalitat Valenciana i que vol mobilitzar sòl públic per a construir habitatge públic, limitant els preus dels lloguers també. El PP i VOX s’han abstingut.

D’altra banda, també s’ha aprovat per unanimitat una moció presentada pel PP, PSPV-PSOE i Compromís per l’Eliana per a establir un sistema especial de pagaments. Una mesura que començarà després de la seua regulació i que permetrà el pagament de determinats tributs de forma mensual. Cal recordar que l’Ajuntament de l’Eliana ja dona facilitats a l’hora del pagament d’impostos com l’IBI o la Taxa de Fem que pot pagar-se en 6 mesos o l’impost sobre vehicles i la taxa d’ocupació de vehicles en tres mesos.

Unes altres de les mocions aprovades gràcies als vots de l’equip de govern han sigut les relacionades amb la defensa de la capacitat inversora dels ajuntaments. El rebuig la Llei de Concòrdia; o la defensa de la qualitat democràtica i contra el veto del valencià en les escoles; així com el Dia de l’Orgull i garantir els drets dels estudiants.

A més, la sessió plenària ordinària ha servit també per a tractar qüestions de gestió municipal com la retaxació de càrregues en el SUZR-7 (Pai de Vistahermosa) on es desenvoluparan prop de 160.000 metres quadrats de sòl urbà o la sol·licitud a l’Agència Tributària de la competència inspectora sobre l’Impost d’Activitat Econòmiques (IAE); entre altres.