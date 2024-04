L’Ajuntament de l’Eliana prepara un rastell veïnal per al pròxim diumenge 19 de maig

El passeig de Secondo Baldín acollirà aquesta trobada que comptarà amb 30 carpes. En què els veïns i veïnes podran vendre els seus productes per preus mòdics.

L’Ajuntament de l’Eliana prepara un rastre veïnal per al pròxim 19 de maig.

L’esdeveniment tindrà lloc al Passeig de Secondo Baldín. Acollirà fins a 30 parades on els veïns i veïnes podran vendre els seus productes a preus assequibles.

El consistori pretén promoure l’ús sostenible i fomentar la convivència mitjançant l’intercanvi i la reutilització de productes de segona mà. Fomentant així l’economia circular i protegint el medi ambient.



“El nostre objectiu és programar iniciatives emmarcades dins de la nostra Agenda Urbana Local. Que ens serveix de guia per a desenvolupar el poble que volem.

El rastell s’enquadra dins dels Objectius de Desenvolupament Sostenible de producció i consum responsable, acció pel clima i ciutats sostenibles”, ha explicat l’alcalde de l’Eliana, Salva Torrent.

En aquest sentit, ha animat també “a tots els veïns i veïnes del municipi a participar en el pròxim rastell del mes de maig ja siga amb parades oferint productes o visitant-lo per a fer possible la segona vida de les coses”.

Per a fer possible aquesta iniciativa, l’Ajuntament oferirà una carpa, una taula plegable i 2 cadires per a cada lloc de manera gratuïta. En el rastre veïnal es poden intercanviar, comprar o vendre: joguets, antiguitats, llibres, roba, artesania, mobles, xicotets electrodomèstics, eines… Els preus seran simbòlics i queda expressament prohibida la venda d’aliments i animals.

Des de la regidoria de Participació Ciutadana s’ha habilitat un formulari perquè les persones interessades puguen inscriure’s. Qui vulga sol·licitar un lloc i no tinga mitjans electrònics per a emplenar el formulari, pot contactar amb l’àrea a través del número de telèfon 673 324 068.

Les sol·licituds poden enviar-se fins al pròxim 30 d’abril emplenat aquest formulari i tindran prioritat els veïns i veïnes de l’Eliana.