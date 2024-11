L’Ajuntament de Manises sol·licita una solució immediata al problema de la mobilitat entre Manises i València

L’Ajuntament de Manises ha presentat una queixa formal a l’ATMV sol·licitant l’augment de freqüències i autobusos de la línia 150 que connecta Manises amb València, ja que aquesta és l’única alternativa de transport públic per a centenars de persones residents al nostre municipi.



L’ajuntament té coneixement de la sobresaturació d’aquesta línia, ja que a més de fer les parades corresponents als municipis de Manises, Quart de Poblet i Mislata, no ha cessat en el transport de passatgers de l’aeroport. L’ampliació de tres a cinc autobusos diaris ha sigut insuficient per a donar un servei adequat a la ciutadania, per la qual cosa l’ajuntament ha tornat a reclamar que es done solució a aquest problema.



La posada en marxa per part de l’ATMV de 12 línies substitutives a les línies 5 i 3 de Metrovalencia no ha inclòs cap servei al terme municipal de Manises, sinó que només ha integrat una llançadora que cobreix el trajecte Aeroport-Plaça España. Aquest autobús-llançadora està cobrint aquest trajecte amb una ocupació baixa, ja que la línia 150 continua arreplegant passatgers, abans de fer les corresponents parades a Manises fins a arribar a València. De fet, nombrosos usuaris i usuàries han reportat que molts dels autobusos de la línia 150 passen per Manises sense realitzar cap parada en ambdues direccions (València-Aeroport i a la inversa) per no tindre més espai.

Manises continua a l’espera que Metrovalencia i l’AMTV habiliten un servei substitutiu del metro, com ja si ha fet en altres poblacions com per exemple Riba-roja de Túria, Bétera o Burjassot i que, de la mateixa manera, replanifiquen les rutes per a millorar la mobilitat dels manisers i maniseres, que s’ha vist tremendament afectada pels efectes d’aquesta DANA.