L’Ajuntament de Massamagrell es reuneix amb la Conselleria de Sanitat per a abordar la situació dels projectes que afecten el municipi

L’alcaldessa, Pilar Peris, s’ha reunit amb el Conseller, Marcià Gómez, per a tractar assumptes en matèria de sanitat, com la construcció del futur centre de salut



Aquest projecte estava paralitzat pels errors comesos per part de l’anterior ajuntament

L’alcaldessa de Massamagrell, Pilar Peris, al costat de Miguel Bailach, regidor d’economia i hisenda s´han reunit amb el Conseller de Sanitat, Marcià Gómez. Per a tractar les necessitats en matèria de sanitat del municipi.

Entre elles s’ha destacat la inversió de més de 7 milions d’euros del projecte per al futur centre de salut de Massamagrell. Un projecte que encara no s’ha realitzat a causa dels errors comesos i falta de documentació enviada a la Conselleria per part de l’anterior govern socialista.

En aquest sentit, tant la Generalitat com l’anterior Ajuntament de Massamagrell van anunciar a la fi de la legislatura passada que abans de l’estiu es licitaria la redacció del projecte. Cosa que no ha ocorregut, ja que faltaven tràmits previs per a poder iniciar la redacció d’aquest projecte.

Aquest Centre de Salut és essencial per a millorar la qualitat de vida del nostre veïnat

Malgrat aquesta situació sobrevinguda, l’actual alcaldessa de Massamagrell, Pilar Peris, i el Conseller de Sanitat, Marcià Gómez. Han acordat abordar l’assumpte per a accelerar els tràmits que falten per a cedir el terreny a la Conselleria i poder iniciar el projecte. Ja que, segons Pilar Peris: «Aquest Centre de Salut és essencial per a millorar la qualitat de vida del nostre veïnat», comenta.

Des de la Conselleria confirmen que ja han destinat una quantitat de 150.000 euros. Per a la redacció del projecte i que estiga llest per al 2024. I que es durà a terme una vegada realitzats els tràmits necessaris per part de l’ajuntamen. Per a, posteriorment, iniciar la contractació de l’execució del nou Centre de Salut que inclourà l’atenció primària i el PAC (Urgències) en un únic edifici.

Així doncs, des de Massamagrell es qualifica aquesta reunió com a «essencial» per a poder conéixer i solucionar la situació en la qual es trobava el municipi. Així com fonamental «per a aclarir la falta de planificació que ens hem trobat i que hem de solucionar per a garantir que el nostre veïnat tinga allò que se li va prometre i que mereix», afirma Peris.

El Conseller, Marcià Gómez, ha manifestat la seua intenció d’agilitzar el procés una vegada solucionats els problemes existents.