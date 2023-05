L’Ajuntament de Massamagrell llança ‘Massamagrell et beca 2023’

Aquest programa de pràctiques formatives, que ve a suplir a la “Dipu et Beca”. Promou la formació entre els estudiants de cicles formatius, grau o màster universitari empadronats en el municipi.



L’ajuntament de Massamagrell posa en marxa el programa ‘Massamagrell et beca 2023’. Que obri aquest 25 de maig el període d’inscripcions per a joves estudiants universitaris i de cicles formatius que es troben empadronats a Massamagrell. El termini romandrà obert fins al pròxim 3 de juny. Tota la informació del programa, així com la baremació per a accedir a la beca es pot consultar en: https://www.massamagrell.es/va/noticia/convocatoria-massama-et-beca-2023.

Per a pal·liar a l’antiga “La Dipu et beca “, i amb l’ànim de promoure la formació dels estudiants en l’àmbit local, a través de l’aplicació pràctica dels coneixements adquirits durant el curs acadèmic. El municipi posa en marxa aquest programa que compta amb la concessió de fins a un màxim de 20 beques.



La duració d’aquesta beca s’estendrà des del mes de juliol fins al 31 d’agost, amb una dotació econòmica de 445 euros. Les àrees de l’Ajuntament que es reforçaran i que s’inclouen en aquest programa són les següents: Alcaldia, Serveis Municipals, Comerç, Hisenda Local, Secretaria, Urbanisme, Policia Local i la Biblioteca.



Aquestes ajudes van dirigides a tots els estudiants majors de 16 anys que estiguen empadronats a Massamagrell i estiguen cursant cicles formatius. Tant de grau mitjà com de grau superior, un grau universitari o un màster. Un altre dels requisits per a optar a aquestes places és que el demandant no estiga en possessió d’una altra beca o ajuda similar, ni desenvolupe una activitat laboral que resulte incompatible amb aquesta.



Les persones interessades poden informar-se també en el departament d’Educació situat en el primer pis del Centre Cultural o a través del telèfon 961443953.