Del 13 de maig al 2 de juny, les persones majors podran disfrutar d’excursions i visites, concerts, jocs de taula, dinars i sopars en homenatge a la tercera edat, espectacles, orquestres i el tradicional homenatge a les persones majors de 90 anys.

Les inscripcions a les activitats tindran lloc del 7 al 10 de maig en el Centre d’Envelliment Actiu Municipal.

Com cada mes de maig, l’Ajuntament de Massanassa anuncia les Jornades dels Majors del 13 de maig al 2 de juny de 2024. Amb un programa complet d’activitats que pretén fer eixir de les seues cases a les persones majors, fomentant el seu disfrute, temps d’oci i socialització.

Tot això amb una suma perfecta que estarà composta per excursions i visites. Concerts, jocs de taula, dinars i sopars en homenatge a la tercera edat. Espectacles, orquestres i el tradicional homenatge a les persones majors de 90 anys.

Del 13 al 26 de maig, tindrà lloc un Torneig de jocs de taula, organitzat per l’Associació de Jubilats UDP La Plaça de Massanassa. En el Centre d’Envelliment Actiu Municipal (planta baixa de l’Edifici Sociocultural).

El dimarts 28 de maig serà la inauguració de les jornades a l’Auditori Municipal Salvador Seguí, on posteriorment la Coral de Majors de Catarroja delectarà al públic assistent amb les seues interpretacions musicals.

La programació seguirà el dimecres 29 de maig amb una excursió a peu a les Rutes de la Marjal de Massanassa. Un esmorzar oferit per l’Ajuntament de Massanassa per a totes les persones majors que se sumen a una activitat que suma esport amb la posada en valor d’un increïble espai natural que té el propi terme municipal

Unes rutes on, a través de la senyalització que va realitzar l’entitat local, es pot conéixer les diferents fases del cultiu de l’arròs, la flora i la fauna present en la Marjal. L’eixida a esta activitat es realitzarà a les 08:00h des de la piscina del Poliesportiu Municipal.

Una de les cites més destacades de l’any de les jornades és el Dinar en homenatge a la tercera edat. Que serà el dijous 30 de maig en la pista coberta del Poliesportiu Municipal. Un esdeveniment que concentra cada any a més de 500 persones majors i que , enguany, estarà amenitzat pel Duo Brillantina.

El divendres 31 de maig, es visitarà el Centre d’Interpretació del Racó de l’Olla amb avistament d’aus del Parc Natural de l’Albufera i un esmorzar per a finalitzar la jornada com a cortesia de l’ajuntament. Per a iniciar el cap de setmana, el mateix divendres a les 21:30h, tindrà lloc el Sopar de Germanor, amenitzat per la Orquestra Piedras Azules. Un sopar de cabasset on l’Ajuntament de Massanassa convida a les persones inscrites a la picaeta i la beguda. A més, en esta jornada també es farà lliurament dels premis del Torneig de jocs de taula.

Les Jornades dels Majors de Massanassa de 2024 finalitzaran amb un acte de fermall d’or: l’Homenatge a les persones majors de 90 anys de Massanassa. Una ocasió que serveix per a felicitar els veïns i veïnes de la localitat que compleixen 90 anys, acompanyats dels seus familiars més pròxims. Un matí d’emoció i reconeixement que tindrà lloc el diumenge 2 de juny a les 12:00h a l’Auditori Municipal Salvador Seguí.

Les inscripcions estaran obertes del 7 al 10 de maig en horari de 10:00h a 13:00h. en el Centre d’Envelliment Actiu Municipal, presentant individualment el DNI, amb prioritat a les persones empadronades a Massanassa.

Amb tot, l’Ajuntament de Massanassa convida a les persones majors del municipi a unir-se a esta celebració en honor a la tercera edat que serveix com a esdeveniment previ perfecte a les Festes de Sant Joan de Massanassa que donaran el seu tret d’eixida al següent cap de setmana de juny.

“Des de l’Ajuntament de Massanassa treballem per oferir als nostres veïns i veïnes una completa agenda cultural que faça que Massanassa siga un poble per a viure amb un ampli ventall de servicis i opcions d’oci per a totes les edats”, manifesta Paco Comes, alcalde de Massanassa.