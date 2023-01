L’Ajuntament de Massanassa aprova el seu pressupost general amb un valor d’11.965.928,72 euros per a l’any 2023

Dos dels pilars fonamentals sobre els quals se centra són el de benestar social amb una pujada d’un 8%, així com l’àrea d’ocupació i comerç.

L’administració local continua sense pujar impostos i amb una situació econòmica de superàvit. Sent un dels pocs ajuntaments d’Espanya que no té endeutament amb entitats de crèdit, un fet que Massanassa va aconseguir en 2014.

L’Ajuntament de Massanassa ha aprovat el seu pressupost general per a enguany. Durant la sessió extraordinària del passat dijous 29 de desembre de 2022, per un valor total d’11.965.928,72 euros. El present pressupost va comptar amb els vots a favor del PP i Ciutadans de Massanassa, i en contra del PSPV-PSOE de la localitat

Àmbit més social i d’ajuda als veïns i veïnes del municipi.

Un dels pilars fonamentals del pressupost general de Massanassa per a l’any 2023 és l’àmbit més social i d’ajuda als veïns i veïnes del municipi. Cal ressaltar el canvi de la política duta a terme en els últims anys en relació a l’Àrea de Benestar Social. Íncrementant la despesa de personal dedicat a l’àrea i la continuïtat de dotació a la partida per a realitzar activitats de prevenció i inserció social. Beques de menjador escolar i d’escolarització i menjador per a primer cicle d’infantil.

A més del servici “Concilia Massanassa” per a facilitar a les famílies la conciliació laborar i familiar amb els seus fills i filles. Ajudes a menors amb algun tipus de vulnerabilitat social. La targeta bebé per a ajudar a les famílies del municipi amb les despeses generades pel naixement. Adopció legal fins a 10 anys i potenciar el comerç local o, per exemple, les prestacions econòmiques individualitzades d’emergència social de servicis socials d’atenció primària.

Augment de la partida d’activitats socioeducatives

Entre les novetats més significatives es troben l’augment de la partida d’activitats socioeducatives de la població escolar. Per a prestar servici de reforç escolar, intervenció i atenció socioeducativa, la Fira Educativa, etc. També, l’ampliació dels tallers formatius de l’Escola d’Adults per a oferir una major pluralitat formativa a la població de Massanassa.

També, s’ha augmentat la partida de foment al comerç local. Es continuarà amb la campanya que tan bons resultats dona en benefici al xicotet comerç i a la ciutadania com és “Comerç amb Premi”. Per a incentivar la compra en els comerços del poble atorgant premis econòmics a consumir en estos. També la creació de la partida de l’Aula Mentor per a oferir un suport digital i intentar eliminar la bretxa digital.

Continuïtat de la prestació de múltiples servicis i activitats

Tot això, de manera addicional a la continuïtat de la prestació de múltiples servicis i activitats com la celebració del fòrum d’ocupació. Que tan bons resultats d’ocupabilitat va obtindre l’any passat en la seua primera edició, l’augment de l’oferta d’activitats esportives, la implantació del programa Massanassa Saludable, l’augment d’activitats dirigides a les persones majors amb el programa d’envelliment actiu, també les de caràcter cultural a l’Auditori Municipal i en espais a l’aire lliure (teatre, cine, espectacles, musicals, festes…), i la diversitat d’activitats en matèria de joventut.

Inversions iniciades en 2022 i que finalitzaran la seua execució en 2023

Al seu torn, cal ressaltar diferents inversions iniciades en 2022 i que finalitzaran la seua execució en 2023 com la renovació de la Plaça del País Valencià, el Parc Multiaventura, la renovació de les lluminàries de la població a LED per a reduir el consum d’energia elèctrica i seguir amb la posada en marxa d’un Casc Antic més saludable i sostenible eliminant les voreres i convertint en zona de vianants els carrers. És per això que, l’any passat, es va inaugurar el nou aparcament de la zona de Sant Pere (Casc Antic) amb 278 places d’aparcament, amb places també per a furgonetes i persones amb mobilitat reduïda.

Noves inversions a desenvolupar

El pressupost general, també inclou noves inversions a desenvolupar, o com a mínim iniciar en 2023, com ara la repavimentació dels carrers 9 d’Octubre, Alqueria de Sòria i Favara, la senyalització i millora de la Marjal, la renovació lluminària d’edificis públics a LED, la construcció de sales multiús en el Poliesportiu, la millora dels parcs infantils, la realització de la via de ciclovianants Albufera-Polígon Industrial de Massanassa que permeta la unió amb el nucli urbà, i la de Paiporta-Massanassa, comptant amb la col·laboració dels Ajuntaments de Catarroja i Paiporta, la urbanització i reparcel·lació del carrer Maestrat, i la semipeatonalizació del carrer José Baixauli Crehuà.

“Continuem tenint una situació econòmica molt bona i sense pujar impostos als nostres veïns i veïnes, complint amb la regla de la despesa i amb un romanent de tresoreria positiu”, assenyala l’alcalde de Massanassa, Paco Comes.

“Si fem un repàs per l’actual legislatura, no ens podem oblidar que hem patit dos anys de pandèmia, dos anys molt marcats per a tots i on vam haver d’ajudar de manera excepcional a la nostra gent, a les persones més vulnerables i als comerços”, afirma l’alcalde. L’Ajuntament de Massanassa va oferir 250.000 euros d’ajuda social a les persones més vulnerables i 250.000 euros als autònoms i pimes durant la pandèmia de la COVID-19.

L’ajuntament, continua sense pujar impostos a la població i segueix amb una situació econòmica de superàvit. Des del 2010, l’administració local no ha formalitzat cap operació d’endeutament, amb l’estalvi que això suposa en concepte d’interessos. Així mateix, en 2014 es va procedir a la cancel·lació anticipada de tots els préstecs concertats amb entitats de crèdit, sent dels pocs ajuntaments d’Espanya que no té endeutament amb estes entitats de crèdit, la qual cosa posa de manifest la correcta gestió econòmica duta a terme.