L’Ajuntament de Massanassa torna amb una segona edició de l’Escola de Comerç de Massanassa en la qual impartirà formació al teixit comercial de la localitat.

Un itinerari formatiu per al comerç local de caràcter gratuït amb classes teòriques i consultories personalitzades a cada establiment de la mà de professionals en actiu.

Una formació que està a l’ordre del dia i que se centra en aspectes pràctics referents a posicionament web, xarxes socials, disseny, imatge i marca comercial, tècniques de comunicació amb l’ús del dayketing, així com diverses estratègies aplicades al pla de treball i de màrqueting d’un comerç local.

A més, enguany incorpora com a novetat el com poder arribar a les generacions més jóvens per a fer que compren en el xicotet comerç i no de manera en línia.

S’impartiran un total de deu sessions en horari de 14:30h a 16:30h entre el 7 de maig i el 6 de juny de 2024 a l’Espai Jove (Edifici Sociocultural, 1r pis). A més, els negocis participants podran disposar d’una tutoria individualitzada sobre la seua activitat amb l’objectiu de solucionar dubtes o problemàtiques a les quals s’enfronten per a aplicar els nous coneixements adquirits.

L’itinerari plantejat serà dut a terme per diferents professionals en actiu coordinats per Javier Sancho, responsable d’andanaSOLUTIONS.

Les inscripcions dels comerços interessats es gestionaran cridant a Refoça Massanassa al 96 125 15 33 o per correu electrònic a: aedl@massanassa.es

Programació de sessions: