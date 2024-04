L’Ajuntament de Massanassa organitza la seua VI Fira Educativa

El diumenge 21 d’abril d’11:00h a 14:00h tindrà lloc esta cita tan especial que posa en valor l’oferta educativa que té el municipi.

L’Ajuntament de Massanassa, a través de la regidoria d’Educació, torna un any més amb la seua Fira Educativa

L’Ajuntament de Massanassa, a través de la regidoria d’Educació, torna un any més amb la seua Fira Educativa per sisé any consecutiu amb una jornada dirigida a xiquets, xiquetes i les seues famílies plena de tallers, animacions, jocs i molta música.

Un esdeveniment que s’ha convertit en un referent per a la comunitat educativa local per a conéixer l’ampli ventall d’opcions, oportunitats i servicis que té Massanassa en el camp de l’educació.

Esta gran cita que posa en valor l’oferta educativa que posseeix el municipi, tindrà lloc este diumenge 21 d’abril en horari d’11:00h a 14:00h en la Plaça del Parc Camp de Túria de Massanassa.

Enguany, participaran 15 entitats, clubs i empreses locals de l’àmbit educatiu que, a més de servir com a punt d’informació sobre la labor que fan durant tot l’any, realitzaran activitats específiques per als més xicotets.

La població infantil i les seues famílies podran disfrutar de les següents activitats:

• AMPA IES Massanassa: Punt de llibre i pompons.

• AMPA San José i Sant Andrés: Decora el teu estoig i crea el teu joc de pilota i el got.

• AMPA Lluís Vives i Ausiàs March: Dissenya la teua tassa i desdejuna amb energia.

• Club d’Escacs de Massanassa: Practica l’esport-ciència dels escacs.

• Natura i Cultura: Contes i històries ambientals.

• Fonemes: Marcapàgines.

• RedBUS Academy: Pete the Cat.

• Centre d’Educació Infantil Menuts: Pintacares i custom CAPS.

• Clarió Acadèmia de Reforç Escolar: Monstres divertits.

• SURA Associació: La caixeta del tresor.

• El Planter: País de les lletres.

• Escola de Música de Massanassa: Música en directe i primer contacte amb instruments.

• Club d’Esport Base CDB: Juga a futbol amb nosaltres.

• Futbol Sala Atlètic Massanassa: Circuit tècnic de futbol sala.

• Oceanide Club de Buceo: Bambolles amb OCEANIDE.

L’Ajuntament de Massanassa convida a tota la ciutadania a assistir a este esdeveniment ple d’entreteniment per a la població infantil i d’informació per conéixer l’oferta educativa de la localitat de primera mà amb els i les responsables de cada centre, associació, club i empresa.