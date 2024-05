Més de 130 jóvens de l’ESO i batxillerat participaran en estes sessions formatives

Suposen un primer acostament al mercat laboral i als servicis que ofereix l’ajuntament en l’àmbit de l’ocupació.

L’Ajuntament de Massanassa ha iniciat una sèrie de tallers en els centres educatius de la població que acostarà a l’alumnat de 4t de l’ESO i 1r de batxillerat les claus per a realitzar un curríulum vitae adaptat a la realitat del mercat laboral i de les circumstàncies pròpies d’alumnat en esta etapa educativa.

Els tallers són impartits per personal tècnic de Reforça Massanassa, i es van iniciar el passat 8 de febrer en el Colegio San José y San Andrés i finalitzaran el 6 de juny en l’IES Massanassa.

En ells es realitza una activitat dinàmica on l’alumnat, de manera conjunta, inventa i treballa un avatar fictici com a persona demandant d’ocupació que respondrà a unes necessitats de mercat específiques. La metodologia de treball s’enfoca a explicar com crear el currículum des de zero, amb les característiques que ha de tindre seguint deu passos clau: síntesi i brevetat, adaptar el currículum al tipus d’oferta d’ocupació, estructura i atracció, experiència professional, informació acadèmica, fotografia, evitar buits temporals i mentides, comprovar les xarxes socials, així com revisar i demanar opinió.

Està previst que més de 130 jóvens participen en estos tallers, que suposen un primer acostament al mercat laboral i als servicis que l’Ajuntament de Massanassa ofereix en l’àmbit de l’ocupació.

Dins de Reforça Jove, cal destacar les sessions impartides en les jornades Jove Impuls de Massanassa, on al voltant de 300 jóvens de l’ESO, batxillerat i el programa Jove Oportunitat (JOOP) van poder informar-se sobre què fer en finalitzar els estudis, com dissenyar currículums creatius, què és l’Erasmus+, els servicis que ofereix Reforça Massanassa, entre altres aspectes importants per al coneixement dels més jóvens, com a complement als departaments d’orientació dels centres de secundària per a informar sobre l’educació formal i no formal i el treball de temporada.

Dins de l’àmbit de l’ocupació, els jóvens també van poder conéixer les diferències entre els diferents nivells educatius, amb un desglossament de salaris, horaris i desocupació juvenil. A més, este acostament va servir per a conéixer una eina municipal destacada com és el Portal d’Ocupació, on les empreses locals i del voltant publiquen les seues ofertes d’ocupació.

Una ocasió essencial on l’alumnat pot donar resposta als seus dubtes de manera directa, facilitant la comunicació al ser unes jornades de dos dies amb sessions consecutives en grups reduïts de quinze a vint persones.