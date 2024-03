L’Ajuntament de Massanassa posa inici a la seua borsa d’ocupació del Pla d’Ocupació Social 2024-2025 amb la contractació de 10 persones

Faran tasques pròpies de la Brigada Municipal durant sis mesos a jornada completa.

L’Ajuntament de Massanassa ha donat inici al seu Pla d’Ocupació Social 2024-2025 amb la incorporació de 10 persones

L’Ajuntament de Massanassa ha donat inici al seu Pla d’Ocupació Social 2024-2025 amb la incorporació de 10 persones a la plantilla de personal de l’Àrea d’Urbanisme i Medi Ambient per a fer tasques de manteniment en la localitat durant un període de sis mesos a jornada completa.

Amb el present Pla d’Ocupació Social, l’entitat local cerca millorar l’ocupabilitat i la inclusió social de persones en situació de risc d’exclusió social, inserir o reinserir en el mercat laboral a persones pertanyents a col·lectius en situació de vulnerabilitat, afavorir la inclusió de la dona en sectors en els quals estan infrarepresentades i la constitució d’una borsa d’ocupació que permeta cobrir les necessitats del municipi i la prestació de servicis a la ciutadania.

La duració de la present borsa d’ocupació temporal serà de dos anys, per als exercicis de 2024 i 2025, o fins a la constitució d’una nova motivadament o per esgotament. Així, i segons les necessitats d’ocupació actuals, en esta primera remesa han sigut contractades deu persones en la categoria de peó per a executar tasques pròpies de la seua categoria, com poden ser: pintura, jardineria, obra de paleta, manteniment d’instal·lacions municipals, edificis i equipaments, etcètera.

La constitució de la borsa de treball per a 2024-2025 la conformen un total de 83 persones, després de la comprovació de documentació i correcció de l’exercici pràctic obligatori, no eliminatori, per la Comissió de Valoració.

Dins dels requisits exigits per a presentar-se en la convocatòria, l’Ajuntament de Massanassa va incorporar en les seues bases que podien presentar-se totes aquelles persones els contractes d’ocupació de les quals tingueren una duració inferior a tres mesos o que faltaren menys de tres mesos per a la seua finalització. “Volem facilitar l’accés al món laboral a tots els nostres veïns i veïnes i, en esta ocasió, tenint especial atenció en aquelles persones que més el necessiten amb un contracte a temps complet durant sis mesos”, expressa Paco Comes, alcalde de Massanassa.

