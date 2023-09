La Plaça” per a previndre la soledat no desitjada de les persones majors

Una iniciativa que permetrà crear una xarxa de suport entre la ciutadania que més ho necessita

Massanassa ha formalitzat un conveni de col·laboració amb l’Associació UDP “La Plaça” de la localitat. Per a dur a terme el programa de prevenció de la soledat no desitjada a través del voluntariat social.

Esta iniciativa permetrà proporcionar a les persones que visquen soles, i es troben sense xarxa de suport familiar i social. Companyia i acompanyament setmanal tant dins com fora de la llar, afavorint així la millora de la seua qualitat de vida.

“Amb la col·laboració de les persones voluntàries aconseguirem ajudar al fet que les persones en situació de soledat no desitjada. No se senten soles i estiguen acompanyades, ja siga a la seua casa o animant-les a eixir i fer activitats quotidianes”. Expressa l’alcalde de Massanassa, Paco Comes.

Els Serveis Socials d’Atenció Primària del municipi seran els competents en detectar i valorar els possibles casos

Els Serveis Socials d’Atenció Primària del municipi seran els competents en detectar i valorar els possibles casos de persones en situació de soledat que puguen ser beneficiàries del programa. A més, des dels Serveis Socials de l’ajuntament i la UDP de Massanassa s’establiran reunions de coordinació mensuals. Per a fer un seguiment dels casos i derivar nous al grup de voluntaris.

Les persones voluntàries hauran de ser sòcies de l’Associació UDP “La Plaça” de Massanassa. A més de realitzar el “Curs bàsic de voluntariat social de majors”. Així com tota aquella formació més específica o especialitzada realitzada des dels Serveis Socials d’Atenció Primària del municipi. Al seu torn, es durà a terme la realització de l’escala de valoració i entrevista motivacional conjunta amb la psicòloga i treballadora social de la localitat. On es valorarà la idoneïtat per a formar part del programa com a persona voluntària.

Amb tot, l’objectiu principal que persegueix esta iniciativa és posar en valor el teixit social i comunitari de Massanassa i establir la generació de xarxes de suport entre la ciutadania que més ho necessita.

Per a això, tota aquella persona interessada a formar part del programa de prevenció a la soledat no desitjada com a voluntària, haurà de dirigir-se a l’Associació UDP “La Plaça”, seu situada a l’edifici sociocultural de Massanassa (Pl. del País Valencià, 5).