Una col·laboració que busca l’entitat local amb les empreses del municipi per a fomentar la inserció laboral de les persones desocupades a través de la publicació d’ofertes en el Portal d’Ocupació de Massanassa i la dotació d’ajudes a les empreses per la contractació de veïns i veïnes sense treball.

L‘Ajuntament de Massanassa ha signat un conveni amb l’empresa Caetano Coatings Internacional per al foment de la inserció laboral de les persones desocupades de la localitat.

Caetano Coatings Internacional és líder en tecnologia, equipament i mobilitat, sent proveïdor complet en tractaments superficials i recobriments de la indústria automotriu.

La signatura d’este conveni es va acordar en la visita realitzada del passat 28 de juny d’enguany, en el qual l’alcalde de Massanassa, Paco Comes, va informar els responsables de l’empresa sobre les diferents accions que l’entitat local duu a terme relatives a l’àmbit de l’ocupació.

Entre elles, es troben les ajudes a la contractació de persones desocupades de Massanassa i el Portal d’Ocupació Municipal, que facilita perfils professionals a les empreses que ho sol·liciten de forma completament gratuïta.

El conveni signat mostra la voluntat de l’empresa a facilitar els llocs de treball que necessite cobrir a l’agència d’ocupació Reforça Massanassa que, mitjançant el Portal, tractarà de cobrir les vacants amb veïns i veïnes de la localitat. Esta col·laboració es venia donant en els últims mesos i el conveni ve a consolidar esta relació entre Caetano Coatings Internacional i l’Ajuntament de Massanassa.

Estos convenis d’inserció laboral es realitzen des de l’any 2021 amb diferents empreses situades en el polígon industrial de Massanassa i han fomentat que cada vegada siguen més les ofertes que es gestionen des de Reforça Massanassa, establint-se la xifra en el que va de 2023 en 81 ofertes d’ús de diversos sectors professionals.

“Per a nosaltres les empreses de Massanassa són com un veí més. La col·laboració entre empresa i ajuntament és fonamental per al desenvolupament del municipi i, a la mateixa vegada, per a la millora de la situació laboral del nostre veïnat desocupat, on intentem afavorir que troben un treball amb les ajudes que oferim per la seua contractació de fins a 4.500 euros i amb el Portal d’Ocupació amb ofertes disponibles a Massanassa i voltants”, afirma Paco Comes.