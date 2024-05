L’Ajuntament de Massanassa signa un conveni de col·laboració amb la Federació de Bàsquet de la Comunitat Valenciana

L’acord renova durant tres temporades més la realització del Programa de Tecnificació de la FBCV amb seu en el pavelló municipal de Massanassa.

L’acord estableix un marc de cooperació esportiva, tècnica, pedagògica i de formació entre l’administració local i la federació

L’Ajuntament de Massanassa ha signat un conveni de col·laboració amb la Federació de Bàsquet de la Comunitat Valenciana (FBCV) per a establir un marc de cooperació esportiva, tècnica, pedagògica i de formació entre l’administració local i la federació, renovant per tres temporades més a Massanassa com a Seu del Programa de Tecnificació de la FBCV.

Dins de l’acord col·laboratiu, l’Ajuntament de Massanassa cedeix l’ús de les instal·lacions esportives del Pavelló Municipal amb dos pistes de bàsquet-minibasket i vestuaris per al desenvolupament del Programa de Tecnificació (PT) de la FBCV, en perfectes condicions d’ús.

Dins del PT, els servicis que s’ofereixen són 14 sessions d’entrenament al màxim rendiment de cada grup, 2 entrenadors específics per a cada grup de treball, 1 pantalons i 1 samarreta reversibles i dos informes, al llarg de la temporada, al club d’origen de cada jugador/a amb l’evolució del participant i recomanacions metodològiques per a continuar amb la seua millora.

Així mateix, des de la FBCV es garantirà la participació en els entrenaments de 2 jugadors i 2 jugadores de l’Escola Esportiva Municipal de Bàsquet, sense abonar la quota d’inscripció al PT. A més, facilitarà l’entrada de 2 entrenadors com a ajudants dels grups, a proposta del Servici Municipal d’Esports de l’ajuntament, i disposarà de 30 pilotes de minibasket, 2 jocs de cons flexibles, 2 escales de coordinació i pilotes de tenis per al desenvolupament de l’activitat que podrà usar l’Escola Municipal de Bàsquet durant tota la temporada.

Un altre de les dades destacades d’este conveni de col·laboració és que la FBCV descomptarà cada temporada 700 euros de la quota d’inscripció als equips de l’Ajuntament de Massanassa per la seua participació en les competicions organitzades per esta federació.

“El foment de l’esport i del bàsquet és un compromís que mantenim des de l’Ajuntament de Massanassa, comptem amb unes instal·lacions òptimes per a la seua pràctica i formació, una situació que valora molt la Federació de Bàsquet de la Comunitat Valenciana”, expressa l’alcalde de Massanassa, Paco Comes. “És un plaer rebre a Massanassa a jugadors d’altres municipis de la comunitat, vore com conviuen amb els nostres jugadors, i oferir una opció de millora contínua com és el Programa de Tecnificació”, afegeix.

Per a Salvador Fabregat, president de la FBCV, “agraïsc la predisposició de l’ajuntament i del club per renovar durant tres temporades més el conveni, perquè és una seu que funciona i la situació de la qual és ideal pel seu fàcil accés, prop de València, amb molta població al voltant, i amb unes instal·lacions dignes i conservades on poder realitzar el programa de manera adequada”.

Què és el Programa de Tecnificació (PT)?

El PT va tindre va iniciar l’any 2005 i consisteix en l’entrenament sistematitzat d’un grup de jugadors/es, convocats per la FBCV. Cada generació té la seua programació i calendari d’activitats.

El seu objectiu és ajudar en la millora de les persones participants complementant el treball tècnic dels clubs i entitats esportives; formar a les persones ensenyant-los els valors de cooperació i respecte a la resta, així com les regles; i disfrutar aprenent i coneixent a altres persones que es troben en el mateix nivell tècnic i que comparteixen la mateixa afició.