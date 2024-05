La moció va ser aprovada per unanimitat en el Plenari Ordinari del mes de maig

L’Ajuntament de Montserrat encapçala l’oposició a la instal·lació de la central fotovoltaica ‘TORRENTENERGY1’ al terme municipal. En concret, a la finca Millerola.

Així es va acordar en el Plenari Ordinari del mes de maig celebrat este dijous amb el suport de tots els grups polítics. La moció municipal, promoguda per a mostrar la negativa de la localitat a esta iniciativa, va ser aprovada per unanimitat.

“És important que tota la corporació municipal es pose d’acord en este tipus de qüestions tan importants per al municipi. Necessitem que tot el món sume esforços”, ha assegurat Sergio Vilar, alcalde de Montserrat.

Després del Plenari, els grups polítics van signar un manifest al que poden adherir-se les persones, associacions i entitats que ho desitgen.

“Ja estem treballant en tres vies per a paralitzar este projecte. Per una banda, la professional. Ens hem posat en contacte amb empreses expertes en la matèria per concretar els següents passos. En segon lloc, la via cívica i associativa. Estarem, per suposat, al costat de la gent i de les iniciatives que nasquen per a paralitzar el projecte. I la tercera, la via municipal, on amb les altres dues vies, l’ajuntament farà el que toque.”, ha explicat Vilar.

S’han fet unes lones per als balcons que, amb el lema ‘Les plaques a les teulades. Renovables sí, però no així’, s’oposen també a la instal·lació. Les persones interessades en tindre’n una poden passar per l’ajuntament i arreplegar-la, de manera gratuïta.