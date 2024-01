L’Ajuntament de Paiporta aprova el seu pressupost 2024 amb un augment del 4,47% aconseguint un total de 21,79 milions d’euros

El nou pressupost de Paiporta potencia i augmenta servicis socials, educació, esports i economia local

El regidor d’Hisenda i Administració General, Vicent Ciscar, explica que “aquest pressupost està pensat per a augmentar els servicis socials, potenciar l’educació i els esports per a atendre la joventut i desenvolupar l’economia local”.

“A més, amb l’augment de les partides aconseguirem reforçar els servicis de manteniment i recollida de residus i la lluita contra el canvi climàtic” afirma.

En definitiva, explica, “estem davant el pressupost més alt de la història de Paiporta que ens permetrà posar al nostre poble al capdavant en atenció ciutadana, modernització i desenvolupament de programes locals”.



El nou pressupost reflecteix un augment del 4,47%, aconseguint un total de 21,79 milions d’euros. Aquest increment, de 932,901.72 euros respecte a l’any anterior, demostra el compromís de l’administració local a enfortir servicis essencials i programes municipals, a més de continuar amb la tendència de deute zero per al consistori.

En Educació, es destina un pressupost de 417.747,72 € per al manteniment d’infantil i primària i servicis complementaris com l’Escola d’Adults. Així mateix, el programa de Joventut experimenta un augment del 4,17%, incorporant noves activitats per al públic més jove.

Enfocament especial a la lluita contra la violència de gènere i polítiques d’igualtat

I, en la partida destinada a programes específics, s’assigna un enfocament especial a la lluita contra la violència de gènere i polítiques d’igualtat, amb un increment del 10,83% en Benestar Social i Salut Pública.

Destaca el nou servici d’atenció a la salut mental, SASEM, i altres programes com la Unitat de Prevenció de Conductes Addictives, UPCCA. Continuen el programa d’assessoria de l’habitatge, el programa de pobresa energètica i la resta de programes de Salut Pública.



Les àrees de Cultura i Esport reben un augment significatiu del 12,32%, destinat a activitats esportives i culturals. El Medi Ambient reflecteix un augment del 24,20% en la recollida i tractament de residus, mentre que Modernització i Informàtica augmenta un 3,86%, responent als reptes de modernització.

Aquest pressupost, sense incórrer en endeutament extern, reflecteix el compromís de l’Ajuntament de Paipota a millorar servicis essencials i programes municipals, mantenint una gestió administrativa eficient.

Per a aquesta tasca s’ha augmentat en un 2,77% la partida de personal amb la perspectiva de crear nous llocs de treballs com són els dos educadors ambientals que ha incorporat recentment l’ajuntament, una psicòloga SASEM, una educadora social SASEM i un nou tècnic de joventut, personal administratiu per al centre d’Ocupació i un oficial i un agent en la plantilla de la policia local.



A més, es preveu també potenciar els projectes amb fons europeus, per al que es comptarà amb un nou tècnic/a especialitzat per a la captació d’aquesta mena de gestions. Respecte als diners destinats al teixit comercial del municipi destaca la partida per a la rehabilitació de façanes de locals, el bo al comerç i els nous premis de engalonament nadalenc que s’incorporaran entre les noves iniciatives.