En pocs dies es podrà realitzar el trasllat de material al centre i així començar a organitzar les aules de cara al nou curs 2023-2024

Falten pocs dies perquè acaben les obres de rehabilitació integral del CEIP Jaume I i l’Ajuntament ja ha començat els preparatius. Al costat de la direcció del col·legi i l’AMPA, per al trasllat de material i l’adequació de les noves classes.

Abans dels últims retocs, l’alcaldessa de Paiporta, Maribel Albalat i el regidor d’Educació, Alejandro Sánchez. Acompanyats per la direcció del col·legi i la direcció de l’AMPA, van visitar les obres per a comprovar l’estat dels últims retocs i repassar al costat de la direcció d’obres i l’arquitecte municipal els detalls de les millores incorporades.

Tant l’Ajuntament com la direcció d’obres han estat d’acord que, a més de la millora general de l’estructura de l’edifici, l’important és que totes les millores tenen l’objectiu de millorar el rendiment escolar i donar als alumnes l’entorn educatiu més modern. Sostenible i acadèmicament eficient possible.

Entre els detalls que es van repassar, els assistents a la visita d’obres van poder comprovar com l’estètica de l’edifici en el seu conjunt ha integrat perfectament les necessitats del professorat a l’hora d’organitzar les classes i els entorns.

A més, s’ha dissenyat una entrada a l’edifici més àmplia i còmoda perquè l’alumnat tinga un millor accés a les instal·lacions. Totes les aules tenen aire condicionat i s’han canviat els armaris i millorat les parets i pintures.

En pocs dies es podrà realitzar el trasllat de material al centre i així començar a organitzar les aules de cara al nou curs. L’alumnat del Jaume I podrà començar les seues classes del pròxim curs 2023-2024 en un edifici íntegrament rehabilitat gràcies a l’execució del Pla Edificant tramitada per la Regidoria d’Educació i finançada per la Conselleria.