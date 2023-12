L’acord pioner en la comarca entre equip de govern i sindicats afectarà inicialment a uns 200 funcionaris i s’instaurarà este mes de gener.

L’equip de govern de l’ajuntament de Picassent i els representants sindicals dels treballadors i treballadores del consistori han signat, després de diversos mesos de negociació, el reglament pel qual s’estableix el sistema de carrera professional horitzontal dels empleats públics municipals.

Este acord d’implantació de la carrera professional serà dels primers que es va a aplicar en un ajuntament valencià. En ell es reconeix el dret als empleats públics de l’Ajuntament de Picassent a promocionar professionalment a través de la modalitat de carrera horitzontal. El que els permetrà segons recull l’acord “tindre l’oportunitat d’ascens i progrés professional. Per principis d’igualtat, mèrit i capacitat, fent-se efectiu el reconeixement individualitzat com a conseqüència de la valoració de la seua trajectòria i actuació professional. Qualitat dels treballs realitzats, coneixements adquirits i transmesos, així com també el resultat de l’avaluació del desenvolupament”.

El reconeixement de la carrera professional afectarà a uns 200 empleats municipals, que tindran una implantació efectiva a partir del proper mes de gener. En el pressupost de 2024, pendent d’aprovació, ja es recullen uns 550.000 euros que permetran l’aplicació immediata de l’acord.

El regidor de Personal, Francisco Quiles, ha mostrat la seua satisfacció per este acord. Ja que “suposa un reconeixement just per als empleats públics municipals. Que a més permetrà a través de l’avaluació una major professionalització dels llocs de treball i una motivació més per als funcionaris que els porten a terme”.

Des dels sindicats l’acord es considera “un gran avanç en el treball diari del personal de l’ajuntament, que repercutirà de manera positiva en l’atenció que se presta a la ciutadania”. A més els representants sindicals d’UGT, CCOO i CSIF han volgut “agrair l’esforç i la implicació de la Corporació Municipal i dels membres que han format part de la mesa tècnica”.