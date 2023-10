Este es el tercer any que l’Ajuntament signa este conveni amb una subvenció de 30.000 euros per ajudar a cobrir les necessitats bàsiques de les persones i famílies en risc d’exclusió social

L’Ajuntament de Picassent i Creu Roja han signat de nou un conveni per portar endavant el projecte d’atenció urgent a les persones i famílies més vulnerables del municipi.

En la reunió previa a la signatura, tant l’alcaldessa, Conxa García com el regidor de Benestar Social, Carles Silla van compartir amb la presidenta de l’assemblea de Creu Roja d’Alcàsser-Picassent, Dulce Aguilar, el treball i els diferents projectes que l’entitat està portant endavant a Picassent.

Amb este nou conveni s’actualitzen i renoven les condicions. D’esta manera, Creu Roja continuarà treballant de manera coordinada amb els Serveis Socials municipals amb la possible detecció de persones en situació de risc, així com també en les tasques d’acompanyament per a la gestió de tràmits amb les diferents administracions i l’atenció a persones migrants.

A més, el personal tècnic de Creu Roja fa un procés d’atenció a les persones de forma integral e individualitzada, amb una acollida per conèixer, valorar i presentar així un pla d’intervenció per a ser beneficiaris de les ajudes de primera necessitat. També es realitzaran tallers de competències i s’organitzaran espais d’encontre.

Per al regidor de l’àrea de Benestar Social, Carles Silla, ““gràcies als treballadors de Creu Roja i al seu voluntariat, amb dedicació desinteressada i altruista, és possible fer els diferents tallers i activitats que compten amb tot el nostre suport”