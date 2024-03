La regidoria d’Esports aposta per oferir eines que ajuden a previndre i intervindre a temps davant un possible cas d’assetjament

S’ha desenvolupat una dinàmica de simulació denominada “Role-Play” per a posar en pràctica els coneixements adquirits

L’Ajuntament de Quart de Poblet, a través de la regidoria d’Esports i amb la col·laboració de Quart per l’Esport. Ha dut a terme una jornada de formació en la qual s’ha posat el focus en un problema, sovint silenciat, com són els casos d’assetjament o bullying en l’esport.

El regidor d’Esports, Juanjo Susín, ha participat en l’obertura de la jornada. Amb unes paraules d’agraïment i motivació als assistents i ha donat pas als ponents. L’experta en xarrades formatives de prevenció de bullying en centres escolars, Inés Vega, i un membre del Club Kick Boxing Quart de Poblet, Joaquín Pérez.

A través d’una presentació educativa i didàctica s’ha impartit una sessió teòric. Que ha proporcionat als i les participants nocions i recursos essencials per a la prevenció i intervenció de l’assetjament en edat escolar en l’àmbit esportiu.

En primer lloc, s’ha definit el concepte “bullying” i s’ha classificat segons les diferents tipologies. A més, s’ha ressaltat el profund impacte que pot tindre l’assetjament en el desenvolupament dels joves, sempre centrat en l’àmbit esportiu. S’ha destacat també les nombroses maneres d’identificar el conflicte així com la manera efectiva d’abordar-lo i intentar solucionar-lo al més prompte possible.

Els ponents Inés Vega i Joaquín Pérez han participat en un col·loqui amb els i les assistents que han pogut plantejar preguntes com què fer per a previndre el bullying en l’esport i quines eines poden utilitzar els i les professionals per a evitar situacions d’assetjament. Els i les assistents han treballat els conceptes clau relacionats amb el bullying, com la importància de l’empatia, el respecte mutu i la promoció d’un entorn inclusiu.

Per a concloure la sessió, s’ha desenvolupat una dinàmica de simulació denominada “Role-Play” que ha permés posar en pràctica els coneixements adquirits durant l’exposició.

Esport a Quart de Poblet com a espai lliure d’exclusions

La regidoria d’Esports organitza entre tres i quatre jornades a l’any des de 2019 relacionades amb temes com les drogodependències. També de la discriminació per qüestió d’orientació sexual. L’objectiu és promocionar l’esport a Quart de Poblet com a espai lliure d’exclusions, alhora que sensibilitzar a entitats i esportistes de la importància de previndre unes certes conductes.

D’altra banda, s’han abordat qüestions com les obligacions documentals i fiscals, oferint casos pràctics, o la jornada dedicada al treball amb grups a través de jocs i dinàmiques de coneixement i comunicació.