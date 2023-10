L’Ajuntament de Sueca aposta per la figura de l’educador ambiental

L’Ajuntament de Sueca, a través de la Regidoria de Medi Ambient, ha posat en marxa un nou servei d’educació ambiental. A la disposició de la ciutadania amb l’objectiu de facilitar tota la informació necessària per a una millor recollida i tractament de residus en el municipi

“Este programa s’ha pogut desenvolupar gràcies a una aportació municipal i a una subvenció de la Generalitat, que ha permés la contractació de tres educadors ambientals que desenvoluparan, entre altres funcions, el control del servei de la neteja viària, traslladant a l’empresa adjudicatària les necessitats puntuals que es produïsquen per actes d’incivisme (com per exemple depositar mobles o restes d’obra o de poda en un contenidor) o també si es detecten contenidors trencats o que resulten insuficients pel nivell de residus que recullen diàriament”.

Ha explicat la regidora de Medi Ambient, Àngela Marí, qui ha assenyalat que els educadors ambientals estan desenvolupant també, en estos moments, diverses campanyes informatives, “com la que realitzen porta a porta acudint a tots els negocis del municipi, per a informar-los sobre el servei gratuït de recollida de cartó comercial. La nostra intenció és millorar i facilitar el servei per a contribuir a una major sostenibilitat a la nostra ciutat”.

A través d’esta campanya, es proposa a tots els comerços del municipi la seua inclusió en un llistat per a facilitar, de manera gratuïta, la recollida del cartó que rebutgen. Una altra de les funcions dels educadors ambientals que està adquirint gran importància en l’actualitat, és la d’oferir tota la informació necessària a fi d’evitar que es depositen de manera incívica residus voluminosos o perillosos en els contenidors. Per a això, s’han confeccionat fullets i cartelleria en la qual es faciliten els horaris de recollida i un número de telèfon que ofereix informació, així com el servei que presta l’ecoparc.

A més, des de Medi Ambient, i en col·laboració amb altres departaments com ara el de la Policia Local, es duran a terme una sèrie d’accions informatives sobre qüestions tan importants com l’estalvi d’energia i d’aigua, l’ús de transports sostenibles, el consum responsable per a evitar malgastar aliments, el respecte al medi ambient o la reducció en l’ús de plàstics. Així mateix, està previst traslladar estes accions als col·legis i institut de la ciutat a través de jornades divulgatives.

Finalment, s’ha previst també en col·laboració amb el Parc Natural de l’Albufera i la Regidoria de Turisme, la realització d’una campanya amb l’objectiu de potenciar i acostar més encara l’entorn natural de Sueca a la ciutadania. “Per a això, s’editaran uns fullets amb un llistat d’aus a fi que els visitants puguen anar marcant cada vegada que albiren alguna d’elles en el seu hàbitat natural. D’esta manera, es pretén millorar el coneixement que tenim del nostre entorn, al mateix temps que valorar-lo i potenciar-lo”, ha explicat Àngela Marí.