L’Ajuntament de Sueca, a través de la Regidoria responsable del Cementeri Municipal. Ha finalitzat la primera fase dels treballs d’ampliació per a dotar a este espai de major capacitat donada la necessitat que presentava el municipi.

L’alcalde de Sueca, Dimas Vázquez; el regidor responsable de la instal·lació, Joan López; i altres membres del govern municipal, acompanyats dels arquitectes del projecte. Han acudit al Cementeri per a comprovar el resultat de les obres.

“La primera fase conclosa està adossada al mur que delimitava el Cementeri. En breu, començarà la segona fase amb nínxols que donaran a dos carrers. En total, estes dos fases tindran una capacitat de 228 nínxols, individuals i dobles.

El disseny de la nova zona del Cementeri oferirà, a més, un aspecte voltat que afavorirà el sentiment de recolliment”, ha explicat l’arquitecta del projecte, Aina Gimeno. L’alcalde, Dimas Vázquez, ha expressat “la necessitat de comptar amb esta ampliació per fases fins a construir en tot el perímetre. Com a màxims responsables de l’Ajuntament, hem de donar resposta a estes qüestions que suposen un servei tan important per a la ciutadania”.

El regidor responsable del Cementeri, Joan López, ha indicat que, una vegada finalitzada esta primera fase, “que ja està operativa per a atendre les necessitats del municipi, començarem la segona fase que, en estos moments, es troba en període de licitació. L’ampliació evitarà la saturació de la instal·lació actual”.

Es calcula que durant l’estiu s’iniciaran els treballs de la segona fase d’ampliació del Cementeri Municipal.