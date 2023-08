L’Ajuntament de Sueca Engega Treballs de Condicionament a la Muntanyeta dels Sants

Una Actuació Necessària per a la Conservació del Patrimoni Local

La Comunitat Local Beneficiarà dels Programes d’Ocupació en Aquest Projecte

L’Ajuntament de Sueca, mitjançant la Regidoria de Serveis Municipals, i en col·laboració amb les regidories de Medi Ambient i Patrimoni, ha portat a terme treballs de condicionament en l’entorn i l’ermita de la Muntanyeta dels Sants. Aquesta actuació s’ha identificat com una necessitat crucial per a la conservació i manteniment del patrimoni local, i representa una millora significativa per a un lloc que és tot un referent per als habitants de Sueca.

En detall, les obres han inclòs una neteja a fons dels accessos i voltants, eliminant les males herbes que podrien resultar nocives per a la flora autòctona, i la pintura de l’ermita, l’edifici annex, la font i un xicotet magatzem. El regidor de Serveis Municipals, Joan Carles Vázquez, ha assenyalat l’importància d’aquesta intervenció en la preservació de la història i la cultura local.

Els treballs han sigut finançats per l’Ajuntament i han estat executats per personal del departament de Serveis Municipals i, a més, per persones beneficiàries dels programes d’ocupació de l’Ajuntament de Sueca. Això no solament ha permès la millora del patrimoni, sinó que ha proporcionat oportunitats d’ocupació i formació per als membres de la comunitat.

Aquesta iniciativa demostra el compromís continu de l’Ajuntament de Sueca en la millora i conservació del seu patrimoni, així com en la promoció del benestar econòmic i social dels seus habitants. La restauració i el manteniment de la Muntanyeta dels Sants són un pas més en la missió de mantenir viu l’esperit i la identitat de Sueca, assegurant que aquestes joies culturals es conserven per a les generacions futures.