La iniciativa cerca posar en valor les cerimònies civils i descongestionar les sales de l’Ajuntament.

Les parelles podran accedir a la sala per l’escala principal de la Casa de la Cultura. I immortalitzar este moment especial des del balcó de l’històric edifici i amb la Torre de fons

L’Ajuntament de Torrent ha anunciat que s’habilitarà una sala a la Casa de la Cultura per a la celebració de bodes civils. Que fins ara es realitzaven habitualment entre setmana en la quinta planta de l’edifici consistorial.

L’adequació de l’espai es durà a terme en un termini de 45 dies i s’espera que estiga llesta per al seu ús després de l’estiu. La sala tindrà un aforament d’entre 20 i 25 persones i oferirà unes vistes privilegiades de la Torrent. Emblemàtica per a la ciutat, on les parelles jovençanes podran posar amb la Torre a la seua esquena.

A més de bodes civils, el nou espai també podrà ser utilitzat per a altres usos per part del consistori. Com a presentacions, conferències o reunions.

L’alcaldessa de Torrent, Amparo Folgado, ha impulsat esta iniciativa amb l’objectiu de “posar en valor les cerimònies civils. Un moment molt important en la vida de les persones”. Folgado ha destacat que la nova sala “comptarà amb punts multimèdia i materials d’última generació. Oferint un entorn elegant i modern per a la celebració de bodes”.

La primera edil torrentina ha afegit que l’habilitació de la sala a la Casa de la Cultura permetrà “descongestionar l’Ajuntament” i “agilitzar la gestió administrativa”. Ja que les sales de comissions que fins ara s’utilitzaven per a les bodes civils podran ser destinades al seu ús original. Durant les unions civils, les sales de la quinta planta del consistori, quedaven bloquejades.

Un espai versàtil i modern

La nova sala de bodes civils de la Casa de la Cultura serà un espai versàtil i modern, que oferirà a les parelles una experiència única en un dia tan especial. Les parelles podran accedir a la sala per l’escala principal de la Casa de la Cultura, la qual cosa els permetrà realitzar fotografies més elegants.

A més, podran eixir al balcó de la Casa de la Cultura i immortalitzar el moment amb l’emblema de Torrent, la Torre, a la seua esquena.

El canvi d’ubicació de les bodes civils es produïx abans que l’Ajuntament comence una reforma de l’edifici consistorial, que es durà a terme per a adaptar-lo a les noves mesures de seguretat enfront d’incendis.

Una reforma que inclourà l’adequació de totes les plantes de l’edifici, així com la millora de l’accessibilitat i l’eficiència energètica.

Les bodes dels caps de setmana continuaran celebrant-se en la Sala d’actes de la Casa de la Cultura, on es troba el piano i és una sala de major capacitat, amb fins a 100 butaques.

Compromís amb la cultura i els ciutadans

L’habilitació d’una sala a la Casa de la Cultura per a bodes civils és un nou exemple del compromís de l’Ajuntament de Torrent amb la cultura i els ciutadans.

El consistori continua treballant per a oferir als torrentins i torrentines espais públics moderns i funcionals que puguen ser utilitzats per a la celebració d’esdeveniments de tota mena, com les bodes civils, però que podran ser utilitzats per a tota mena d’esdeveniments i conferències.