L’Ajuntament de Torrent  i la Conselleria d’Agricultura presenten el programa del mosquit tigre esterilitzat

Torrent, a través de la Regidoria de Sanitat, posa en marxa un innovador programa d’esterilització del mosquit tigre per a combatre l’insecte

L’acte de presentació ha tingut lloc en la sala d’actes de Casa de la Dona

L’Ajuntament de Torrent, en col·laboració amb Grup Tragsa com a empresa pública col·laboradora de la Conselleria d’Agricultura, Ramaderia i Pesca, a través de la regidoria de Sanitat que dirigix Santiago Calatayud, ha presentat la campanya contra el Mosquit Tigre, que es posarà en marxa des d’esta mateixa setmana.

L’acte de presentació ha tingut lloc en la sala d’actes de Casa de la Dona i ha comptat amb la presència de representants de les associacions de veïns de Torrent, tècnics de l’àrea de Sanitat, responsables i oficials de personal funcionari de l’Ajuntament.

La campanya contempla una sèrie de mesures per a previndre la proliferació del mosquit tigre i controlar la seua població en el municipi. Entre les mesures que es posaran en pràctica, destaca com a novetat la implementació del mètode del mosquit tigre esterilitzat. Una mesura per a combatre este insecte, que se suma a la col·locació de paranys per a femelles i la fumigació de jardins i altres zones.

El principal avantatge d’este mètode, que consistix en la solta de mosquits mascles esterilitzats, és que estos exemplars no piquen i s’alimenten de plantes. Quan els mascles s’aparien amb les femelles, els ous que estes posen no són fecundats, la qual cosa interromp el cicle de reproducció del mosquit i contribuïx a la disminució d’esta espècie.

El programa del mosquit tigre esterilitzat s’iniciarà en un primer moment en quatre zones de Torrent, que s’espera poder ampliar en els pròxims mesos.

CalataYud ha explicat que l’esterilització de mosquits és una tècnica “molt eficaç” que ja s’ha utilitzat amb èxit en altres ciutats. “Esta tècnica ens permetrà reduir la població de mosquits de manera significativa i evitar molèsties als veïns de Torrent”, ha afirmat.

A més d’esta mesura, s’intensificaran les labors de control de mosquits en les zones més propenses a la proliferació de l’insecte, com a parcs, jardins i zones humides. S’instal·laran paranys per a mosquits en El Vedat, Calicanto i els disseminats, i es realitzaran tractaments de desinsectació en l’entorn urbà.

El regidor de Sanitat ha fet una crida a la col·laboració ciutadana per a previndre la proliferació del mosquit tigre. Calataiud ha demanat als veïns que eliminen de les seues cases i jardins qualsevol recipient que puga acumular aigua, ja que estos són els llocs on el mosquit tigre deposita els seus ous.

L’objectiu de l’Ajuntament de Torrent amb totes estes mesures és minimitzar la presència del mosquit tigre en el municipi i evitar les molèsties que este insecte pot causar als veïns i veïnes.