Després de l’èxit dels primers tres tallers, el març continuarà el programa amb quatre tallers més repartits entre els Centres de Majors municipals

En un esforç per tancar la bretxa digital i acostar el món de la tecnologia a les persones majors de Torrent. L’Ajuntament ha posat en marxa una sèrie de tallers a través de la delegació de Servicis Socials.

Estos tallers tenen com a objectiu proporcionar als adults majors les habilitats necessàries per a manejar-se amb confiança en l’entorn digital i l’ús de telèfons mòbils. Una eina cada vegada més indispensable en la vida quotidiana.

El programa de tallers s’ha distribuït en set sessions, programades per a dur-se a terme en els tres centres municipals de majors de la ciutat. Durant el mes de gener, el Centre de Majors Verge de l’Olivar ha sigut l’escenari de tres d’estes sessions. En elles, els participants han tingut l’oportunitat d’explorar aplicacions fonamentals com WhatsApp. Que facilita la comunicació amb familiars i amics, així com l’aplicació GVA Salut. Una eina essencial per a la gestió de cites mèdiques i la revisió de medicaments.

Els assistents han rebut una sessió dedicada a la ciberseguretat

A més d’estos aspectes pràctics, els assistents han rebut una sessió dedicada a la ciberseguretat. Proporcionant-los coneixements bàsics per a protegir-se de possibles estafes i fraus en línia, la qual cosa és vital en el món digital actual.

El compromís de l’Ajuntament de Torrent amb l’educació i formació de les persones majors es reflectix en la programació de quatre sessions addicionals, que tindran lloc a partir de març en els centres municipals de majors Bellido i Sant Enric. Estos tallers abordaran temes com a actualització bàsica, gestions amb l’Ajuntament i funcions bàsiques i manteniment del mòbil.

És important destacar que els tallers del Centre de Majors Sant Enric es duran a terme en el nou Espai Sant Gregori. Un espai equipat amb aules de formació i situat en la rodalia del centre, la qual cosa facilita l’accés i la participació dels interessats.

El Regidor de Servicis Socials, Arturo García, ha destacat la importància d’esta iniciativa. Segons García, “el nou equip de govern de l’Ajuntament de Torrent està compromés amb la reducció de la bretxa digital entre les persones majors i cerca proporcionar-los les eines necessàries perquè se senten còmodes i assegurances utilitzant la tecnologia”.

Les persones majors que estiguen interessades a participar en els pròxims tallers poden inscriure’s en els centres de majors municipals. Allí rebran informació detallada sobre les dates, horaris i temes que s’abordaran en cada sessió.

L’Ajuntament de Torrent fa un pas important cap a la inclusió digital i l’apoderament de les persones majors de la ciutat, en dotar-los de coneixements i habilitats digitals.