L’Ajuntament de Torrent normalitza els horaris dels serveis de Biblioteques i prepara els mercats ambulants després de la DANA

Les Biblioteques Casa de la Cultura i Metre, obriran a partir de demà en horari habitual

També organitzaran activitats lúdiques i festives per als xiquets i xiquetes

L’Ajuntament de Torrent ha anunciat que, després dels estralls ocasionats per la recent DANA, els mercats ambulants de divendres i dissabte es reactivaran com un servei bàsic.

Aquesta iniciativa cerca donar suport a l’activitat econòmica local, permetent als venedors de gènere fresc tornar a oferir els seus productes a la ciutat, especialment perquè molts paradistas de Torrent no poden vendre en pobles pròxims que han sigut greument afectats.

Per a facilitar la instal·lació dels mercats sense interferir en l’aparcament de vehicles, l’Ajuntament proposa delimitar una zona específica del mercat dels divendres i reduir l’ús de la grua en la mesura que siga possible. Amb aquestes mesures, el consistori espera no sols reactivar les vendes sinó també regenerar l’activitat econòmica que beneficia tant a comerciants com als habitants de Torrent.

REOBERTURA I NORMALITZACIÓ D’HORARIS DE BIBLIOTEQUES I DEL CENTRE D’INFORMACIÓ JUVENIL (CIJ)

L’Ajuntament també informa sobre l’establiment de l’horari habitual dels serveis de biblioteques i arxius a la ciutat. L’horari de l’Arxiu Administratiu i l’Arxiu Històric, serà de dilluns a divendres de 8.30 a 14.30 hores. La Biblioteca Metre continuarà brindant servei de 9.00 a 20.30 hores i els dissabtes de 9.00 a 14.30 hores. La Casa de Cultura obrirà en horari habitual de dilluns a divendres de 9.00 a 20.30 hores i els dissabtes 9.00 a 14.00 hores, mentre que el Parc Central continuarà tancat. L’Ajuntament també ha estés el termini de devolució de llibres prestats per a facilitar als usuaris el retorn de materials per motiu de la situació actual. Amb aquestes accions, l’Ajuntament de Torrent es compromet a restaurar serveis essencials per als ciutadans, fer costat als comerciants locals i fomentar la normalització de la vida quotidiana a la ciutat.

ACTIVITATS LÚDIQUES I EDUCATIVES PER ALS XIQUETS A LES BIBLIOTEQUES

L’Ajuntament, a través del departament de biblioteques, vol pal·liar l’actual situació creada per la DANA, i a la biblioteca Metre i a casa de Cultura, s’organitzarà a partir de demà dijous, tallers i jocs cooperatius, entre altres activitats, per a xiquets i xiquetes de Torrent. Les edats mínimes per a participar en els tallers i els jocs seran de 5 anys, ja que els xiquets necessiten una certa autonomia per a poder participar.

DIJOUS

17.00 a 19.00 hores, taller, jocs cooperatius

18.00 a 19.00 hores, taller, jocs cooperatius

DIVENDRES

11.00 a 12.00 hores, taller

12.00 a 13.00 hores, taller

17.00 a 18.00 hores, jocs cooperatius

18.00 a 19.00 hores, jocs cooperatius

DISSABTE

11.00 a 12.00 hores, taller

12.00 a 13.00 hores, taller

Per part seua, L’Espai, que acull sales de lectura i el Centre d’Informació Juvenil (CIJ) continuarà obert per si algun ciutadà necessita de la sala d’ordinador, connexió a internet o qualsevol dels seus serveis. Durant aquesta setmana paralitzen la seua activitat formativa i lúdica, però l’espai està obert per a fer ús d’aquest.