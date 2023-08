L’Ajuntament de València Actua en la Devesa del Saler: Retira 295 tones de Vegetació per Prevenir Incendis

Accions Preventives: Inversió de 222.640 euros en la Retirada de Vegetació

Reivindicació Ciutadana: Més Seguretat i Conservació del Pulmó Verd de València

Amb l’objectiu clar de prevenir desastres forestals i com a resposta a les peticions dels ciutadans, l’Ajuntament de València, mitjançant el Servici de Disminució del Risc d’Incendi, ha dut a terme una acció de gran envergadura a l’entorn de la Devesa del Saler. En total, s’han retirat 295 tones de vegetació del paratge, com a part d’una estratègia proactiva per a salvaguardar el Parc Natural de L’Albufera.

Aquesta acció, que ha suposat una inversió de 222.640 euros, respon a un total de 87 ordres executades durant aquest 2023. Els treballs realitzats estan dissenyats per a minimitzar el risc d’incendis, un problema recurrent en zones d’alta densitat vegetal i amb l’arribada de temperatures més altes durant els mesos estius.

El regidor de l’Àrea de Parcs, Jardins i Espais Naturals, Juan Carlos Caballero, ha volgut destacar la importància d’aquesta intervenció. Segons ell, aquesta actuació no només respon a un compromís prioritari de l’administració local, sinó que també atén a una demanda històrica dels veïns i veïnes de la zona. Amb aquesta retirada de vegetació, es busca incrementar la seguretat a la Devesa del Saler, tot evitant possibles focus d’incendis que podrien tenir conseqüències desastroses.

A més, amb aquesta actuació, l’Ajuntament de València reafirma el seu compromís amb la preservació del medi ambient. La Devesa del Saler és considerada el principal pulmó verd de la ciutat, i com a tal, necessita d’una atenció i cura constants per a garantir la seua conservació i la seguretat dels seus visitants.

Amb aquestes accions, l’Ajuntament reforça la seua estratègia de gestió sostenible dels espais naturals de València, garantint així un equilibri entre la conservació de la naturalesa i l’ús públic d’aquests espais. Aquest equilibri és fonamental per a assegurar que les futures generacions puguen gaudir d’aquests espais tan emblemàtics de la ciutat.