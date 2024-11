L’Ajuntament de València confirma la potabilitat de l’aigua després de controls intensius a les pedanies afectades per la DANA

L’Ajuntament de València ha intensificat els controls i anàlisis de la xarxa d’aigua potable en tot el municipi, amb especial atenció a les pedanies més afectades per la DANA del 29 d’octubre

Castellar-l’Oliveral, la Torre i el Forn d’Alcedo. Fins ara, s’han realitzat un total de 305 anàlisis de la xarxa, totes amb resultats positius que confirmen que l’aigua és potable.

El regidor de Cicle Integral de l’Aigua, Carlos Mundina, ha subratllat que aquestes mesures preventives són fonamentals per garantir la seguretat de l’aigua. Entre altres accions, l’Ajuntament ha dut a terme aigualeig amb desinfecció en les pedanies esmentades.

A més, per a assegurar el subministrament nocturn, s’ha reduït la pressió d’aigua, tant per a la ciutat com per als municipis de l’àrea metropolitana.

Aquestes anàlisis es realitzen a través de l’empresa EMIVASA i inclouen una sèrie de controls detallats. En primer lloc, s’analitzen paràmetres com la temperatura i el clor *in situ*, i es duen a terme anàlisis químiques i microbiològiques per garantir que l’aigua compleix amb les normatives de qualitat i és apta per al consum humà.