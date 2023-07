L’Ajuntament de València instal·larà, a partir de setembre, 21 noves fonts d’aigua potable, filtrada i refrigerada, que se sumaren a les 25 ja habilitades en diferents punts de la ciutat.

L’ampliació d’este servici, impulsat amb la col·laboració de la Fundació Global Ommiun per a fomentar el consum d’aigua de l’aixeta i promoure que la ciutadania exemple gratuïtament les seues botelles d’ús personal al carrer, facilitarà, per exemple, el consum d’aigua aconsellat pel protocol municipal en cas d’una onada de calor com la que viu la ciutat estos dies.

Així ho ha indicat el regidor responsable del Cicle Integral de l’Aigua, Carlos Mundina, el qual ha apuntat que, amb este increment de punts d’aigua potable i refrigerada l’Ajuntament, vol millorar la gestió d’este recurs hídric i posar al servici de la ciutadania un major número d’estes instal·lacions que dispensen aigua freda o temperada, regulada en funció de les necessitats de l’època de l’any”.

Els anomenats Punts de Subministrament d’Aigua Declorada i Temperada per a Farciment de Botelles d’Ús Personal (PUSDAR) es troben distribuïts per diferents barris i districtes de la ciutat. Quatre d’ells, habilitats en plaça de L’Ajuntament, en el passeig Marítim, en l’antic llit del riu Túria i als Jardins de Vivers, estan en funcionament des de l’any 2020. I actualment, l’Ajuntament treballa per a concretar l’ampliació de la xarxa i situar les noves fonts, amb les quals es duplica el número de les existents.