L’Ajuntament de València ha celebrat els III Premis per a la igualtat on ha reunit a més de 100 persones per a reconéixer els deu projectes guardonats en la ciutat.

Els guardons s’han distribuït en cinc categories: violència de gènere, Salut i esport, ocupació, conciliació i responsabilitat, coeducació i art i cultura.

En la categoria Violència de gènere s’han reconegut els projectes de Patriarcado Organismo Nocivo y de l’associació Avant Acción Social.

El premi Salut i Esport l’ha guanyat el Club Deportivo Malilla pel projecte futbol femení. L’associació veïnal El Palmar ha guanyat en la categoria d’Ocupació, Conciliació i Correspomsabilitat. L’Institut d’Educació Secundària d’Orriols i l’associació Tyrius El Palmar han guanyat el premi de Coeducació. En la categoria Art i Cultura els guanyadors han estat l’Institut d’Educació Secundària IES Conselleria i la Fundació Jóvenes y Desarrollo.

L’Ajuntament ha destacat que els premis són un reconeixement a les entitats i també a les dones que amb el seu treball s’han convertit en un exemple per a totes