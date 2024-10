L’Ajuntament de València i Kathryn Gustafson actualitzaran el disseny del Parc Central per crear un pulmó verd al sud de la ciutat

L’alcaldessa de València, María José Catalá, ha anunciat que l’Ajuntament, en col·laboració amb la reconeguda paisatgista Kathryn Gustafson, revisarà i actualitzarà el projecte del Parc Central.

L’objectiu és crear un nou pulmó verd al sud de la ciutat amb una execució ràpida, aprofitant el projecte existent, però sempre amb la condició prèvia de soterrar les vies del tren i construir l’estació central.

Catalá ha assenyalat que el projecte anterior per al bulevard Federico García Lorca és tècnicament inviable perquè no contempla les noves necessitats de mobilitat de la zona, que inclou 4.000 vivendes.

El nou disseny reduirà l’espai viari, prioritzarà el transport públic i afegirà zones per a esdeveniments culturals. Gustafson, per la seua part, ha expressat el seu compromís amb una actualització sostenible, reduint l’impacte ambiental i seguint models d’altres projectes icònics com el de la Torre Eiffel.