L’Ajuntament ha posat en marxa una campanya intensiva de vigilància i seguretat als parcs i jardins de la ciutat

Per a evitar conductes antisocials, com el botelló o el consum d’estupefaents, controlar el mal ús de bicicletes i patins i vigilar que els gossos vagen sempre amb corretja en estos espais.

Així ho ha destacat l’alcaldessa de València, Maria José Catalá, en la presentació d’esta campanya, que es prolongarà fins al 31 de maig i que busca garantir una convivència tranquil·la i segura als parcs i jardins de la ciutat.

Per a esta campanya als parcs i jardins, el Ajuntament de València ha destinat a personal de les comissaries de proximitat, secundat per diferents unitats com la Unitat de Seguretat, Suport i prevenció.

Les tasques de vigilància es duran a terme principalment a les vesprades, que és el moment de major afluència dels usuaris.

L’alcaldessa ha destacat així la ferma aposta de l’equip del govern a oferir ajustes segurs i convertir València en una de les ciutats més segures a Espanya.